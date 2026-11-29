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Рязката промяна на температурите влияе ли на нашето здраве? Кой е по-добре да остане вкъщи днес и дойде ли грипът? Темата коментира доктор Елена Драгушева, заместник-директор на Инфекциозна болница и общопрактикуващ лекар.
„Винаги смяната на сезоните влияе най-много на пациентите с хронични заболявания, най-често на сърдечно-съдовата и на дихателната система. Това са пациентите, които имат повишено кръвно налягане или други сърдечно-съдови състояния, както и тези с астма например”, каза д-р Драгушева.
Тя посъветва тези хора да се придържат към добро контролиране на своята терапия.
„Хората с повишено кръвно налягане да знаят, че терапията трябва да се оптимизира според сезона”, каза тя.
„С оглед на настъпилата зимна снежна обстановка е добре всички възрастни хора да внимават при излизането навън или да бъдат добре придружени, защото при тях рискът от фрактури и от по-тежко протичане на една травма е много по-голям. Същото важи и за хората с белодробни хронични състояния. Например един астматичен пристъп може да бъде провокиран, така че не забравяйте, ако използвате инхалаторна терапия, тя да бъде под ръка”, припомни д-р Драгушева.
„Децата са тези, които трябва да бъдат навън и настъпването на зимния сезон не предполага затварянето им, особено събота и неделя, когато е време за почивка и регулиране и на нервната система на децата. Така че нека да бъдат навън и да играят спокойно”, посъветва д-р Драгушева.
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Редактор: Ина Григорова