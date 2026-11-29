Снимка: МО
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Двама от пострадалите фенове на „Левски“ се прибраха от Марсилия с военния самолет „Спартан“. Той пристигна тази нощ на летище „Васил Левски“ в София. Двамата са настанени във ВМА и са без опасност за живота.
Трети пострадал остава в болница в Марсилия, тъй като състоянието му не позволява въздушен транспорт. Възможно е да се наложи операция. Засега няма яснота кога ще бъде върнат в България.
Въпреки тежките метеорологични условия екипажът на военнотранспортния самолет изпълни успешно задачата и се завърна в София в 02.07 ч. тази нощ, съобщават от Министерството на отбраната.
Редактор: Ина Григорова