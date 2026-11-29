Снимка: БТА
-
Снеговалежи и силен вятър усложняват пътната обстановка в страната
-
Усложнена пътна обстановка в София заради снега
-
Заради недостиг на персонал: В Пампорово търсят работници от трети страни
-
Багери се върнаха в кв. „Чайка” във Варна след отстраняването на Благомир Коцев
-
Проект за автомобилен тунел под Морската градина предизвика недоволство във Варна
-
Общинската избирателна комисия във Варна прекрати пълномощията на Благомир Коцев
Днес ще се решава как ще се постъпи с петролния танкер „Кайрос”. В събота заради силния вятър и високите вълни, плавателният съд скъса котва и заседна край Созопол.
В края на миналата година корабът беше ударен от морски дронове. Екипажът беше евакуиран. Сега на борда има двама души.
„В постоянна комуникация сме с тях. Най-вероятно днес ще бъдат евакуирани", каза заместник-областният управител Георги Маджаров.
Той съобщи, че днес в 10:00 часа ще има среща между Министерството на транспорта, Морска администрация и местната власт, за да се реши как ще се действа.
Повече гледайте във видеото.