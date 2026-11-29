Днес ще се решава как ще се постъпи с петролния танкер „Кайрос”. В събота заради силния вятър и високите вълни, плавателният съд скъса котва и заседна край Созопол.

В края на миналата година корабът беше ударен от морски дронове. Екипажът беше евакуиран. Сега на борда има двама души.

„В постоянна комуникация сме с тях. Най-вероятно днес ще бъдат евакуирани", каза заместник-областният управител Георги Маджаров.

Той съобщи, че днес в 10:00 часа ще има среща между Министерството на транспорта, Морска администрация и местната власт, за да се реши как ще се действа.

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