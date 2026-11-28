Бурното море, вълни от над 5 бала и вятър до 20-24 м/с в събота вечер скъсаха котвата на танкера "Кайрос", който беше закотвен от миналия декември до Бургас. Плавателният съд вече се намира до скалите на Созопол край "Буджака".

Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула - Бургас около 18:00 ч., съобщават от пресцентъра на Министерство на транспорта и съобщенията. По данни на системата за наблюдение към 17:50 ч. танкерът се е отдалечил на около 0,9 морски мили от първоначалната си позиция.



В 19:55 ч. корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100–150 метра от брега. На борда му се намират двама моряци, китайски граждани. Осъществена е връзка с корабособственика.

ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“ координира необходимите действия. В неделя сутрин на място ще бъдат изпратени екипи на компетентните служби, които ще извършат оглед и ще оценят състоянието на кораба и възможностите за предприемане на последващи действия, посочват от ведомвството.

Танкерът от сенчестия руски флот беше ударен от дрон и изоставен от турски влекач. Така той се озова край бреговете на Ахтопол, където престоя 10 дни. На 15 декември миналата година беше преместен със сложна операция на буксир до Бургас.

274-метровият танкер е безконтролен и не е ясно дали силната морска буря в събота вечер няма да го изтласка отново на юг.

Репортер: Елена Танева