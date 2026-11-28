Земетресение с магнитуд 6,2 по Рихтер разтърси руския полуостров Камчатка, съобщи в събота Геофизичната служба на Руската академия на науките.

Земетресението е регистрирано на 72 километра от Петропавловск-Камчатски – административния център на Камчатския край в Далечния изток на Русия. Това съобщи регионалното подразделение на службата в изявление, публикувано в руската социална мрежа Max.

По данни на службата трусът е бил усетен в Петропавловск-Камчатски с интензивност от трета степен. Земетресението е станало на сушата около 13:15 ч. по Гринуич, на дълбочина 189,1 километра.

Позовавайки се на свой кореспондент, руската държавна информационна агенция ТАСС съобщи, че нощният трус е събудил жителите на региона. Въпреки късния час и снежната буря много хора напуснали жилищата си и излезли навън от съображения за сигурност.