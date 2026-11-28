С кани, легени и духалки. Така оцеляват студентите в „Студентски град”.

„Някои измислиха летящи коли, ние все още се поливаме”, признава Радостин от Севлиево.

Студентите стоят с якета в стаите си, защото е студено. А очакват да стане и още по-студено в следващите дни.

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