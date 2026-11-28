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Столичани блокираха едното платно на „Орлов мост“ заради липса на парно и топла вода (СНИМКИ)
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Над 80% от общежитията в „Студентски град” с проблем с топлата вода, част от тях и с електричеството
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Кризисен щаб ще търси решение на проблема с липсата на парно и топла вода в София
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Пореден ден на студено в „Студентски град”, кметът Терзиев свиква спешна среща заради проблема
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Васил Терзиев свиква среща заради липсата на парно и топла вода в студентските общежития
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Как служител е получавал 1800 евро за един час работа дневно в Четвърта градска болница
С кани, легени и духалки. Така оцеляват студентите в „Студентски град”.
„Някои измислиха летящи коли, ние все още се поливаме”, признава Радостин от Севлиево.
Студентите стоят с якета в стаите си, защото е студено. А очакват да стане и още по-студено в следващите дни.
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