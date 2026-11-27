Блокада заради липсата на парно и топла вода се организира в София. Недоволни столичани спряха движението по едното платно на Орлов мост днес от 17:00 до 22:00 часа. Призиви за това дойдоха от социалните мрежи.

Според тях топлоподаване няма от три месеца. А от „Топлофикация София“ обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата и амортизираните тръби. Проблеми с парното и топлата вода имат жители на над 10 квартала.

„Причината да съм тук е защото искам всички да са спокойни, че са чути. Знаем какъв е проблемът, съпричастни сме, вълнува ни да му намерим решението, но както не се уморих да казвам тези дни просто няма лесно решение", заяви кмета на столицата Васил Терзиев.

Марина Петрова е сред засегнатите от кризата столичани. "Искаме топла вода и парно. Ние вече почти месец нямаме топла вода, парно сме имали сумарно може би 3 дни от началото на учебната година и искаме промяна на ситуацията", споделя тя.



"Никога не е било такъв проблем и не можем да си обясним защо се получи така изведнъж", коментира гражданин на столицата.

От „Топлофикация” София обясняват проблема с непредвидени аварии по мрежата, както и амортизираните тръби. Близо десет са столичните райони, които продължават да са без парно и топла вода.

Снимка: Ерик Борозенков

Снимка: Ерик Борозенков

Снимка: Ерик Борозенков