Кризисен щаб ще бъде създаден заради проблемите с топлоподаването и липсата на топла вода в София. Това стана ясно след среща между столичния кмет Васил Терзиев, представители на висшите учебни заведения, МОН и ръководството на „Топлофикация София“.

По думите на Терзиев тежката ситуация е резултат от десетилетия, през които не са правени необходимите инвестиции в топлопреносната мрежа. Над 90% от нея не е рехабилитирана през годините, а броят на авариите се е увеличил повече от четири пъти спрямо същия период на миналата година.

„Както казах още миналата година, този проблем само ще се задълбочава, ако не бъдат взети мерки. Фактите говорят за това - ако миналата година по същото време сме имали 118 аварии, в момента са 500“, заяви столичният кмет.

В щаба ще участват представители на „Топлофикация София“, Столичната община, Столичния общински съвет и висшите учебни заведения. Целта е в реално време да се проследява напредъкът по отстраняването на авариите, текущите ремонти и възможните решения. Ще бъде подобрена и информацията, която дружеството предоставя на гражданите.

В момента на сайта на „Топлофикация“ се отбелязват авариите, но липсват данни за местата, на които няма достатъчно налягане за осигуряване на нормално топлоподаване.

„Трябва да приемем, че лесно решение няма. Това е честният отговор, който дължим и на софиянци, и на студентите. Всяко едно решение ще бъде трудно и ще бъде с компромиси“, подчерта Терзиев.

Според Терзиев ключово условие за овладяване на авариите още през настоящия сезон е държавната подкрепа чрез пренасочване към „Булгаргаз“ на между 150 и 200 милиона, дължими на „Топлофикация София“ от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. По отношение на трайното решение кметът акцентира върху натрупаните задължения от около 1,3 - 1,5 млрд. евро, обременени от наказателна лихва от 16%, както и върху нуждата от допълнителни инвестиции между милиард и милиард и половина за мрежата и когенерационни мощности.

За целта Столичната община е ангажирала Световната банка да изготви обективен технически, икономически и регулаторен анализ, въз основа на който да се подготви рамка за привличане на оператор или концесионер и за стабилизиране на мрежата в срок от пет до шест години.

Терзиев обясни, че ще се работи съвместно с висшите учебни заведения, като ремонтните дейности ще бъдат съобразявани с графиците и ваканциите на студентите, за да бъдат сведени до минимум затрудненията им.

Той каза, че не очаква МОН или ръководствата на университетите да решат проблем, който е в компетенциите на общината и топлофикационното дружество. „Ние сме тези, които ще предложим, ще дадем решения, тези, които ще работят с държавата това нещо да се случи, и не искаме да прехвърляме отговорността на никой друг“, посочи той.

По повод недоволството и протестите на студентите столичният кмет заяви, че разбира притесненията им, но подчерта, че протестите сами по себе си няма да решат техническите проблеми на мрежата.

Той не се ангажира с конкретен срок за възстановяването на нормалното топлоподаване в студентските общежития. По думите му сложността на мрежата и възникването на нови аварии затрудняват даването на категорични прогнози. Той подчерта, че се разглеждат различни варианти за справяне със ситуацията, но не пожела да ги оповести, преди да е ясно дали могат да бъдат реализирани.

Изпълнителният директор на „Топлофикация София“ Петър Петров заяви, че са започнали разговори за наемане на допълнителни служители и техника, за да бъде ускорено отстраняването на авариите. На терен работят над 200 души, а екипите с тежка механизация са повече от 15. От дружеството уточниха, че тези екипи извършват основно изкопни дейности и не представляват всички служители, ангажирани с отстраняването на повредите.

„Ситуацията е тежка. Правим всичко възможно да се справим с нея. Ако търсим крайното и трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата“, заявиха от там.

Столичната община е ангажирала Световната банка с изготвянето на доклад, който да даде обективна оценка на техническото и икономическото състояние на „Топлофикация София“, както и на регулаторната рамка, в която дружеството функционира.

Докладът трябва да бъде готов в рамките на следващите 12 месеца. Въз основа на него ще се търси възможност за привличане на инвеститор, оператор или концесионер, който да направи необходимите инвестиции.

Амбицията на общината е в рамките на пет-шест години топлопреносната мрежа да бъде стабилизирана, така че столичани да могат да разчитат на качествена услуга.

Липсата на парно и топла вода в студентските общежития от седмици, изпраща част от студентите по родните им места. „Всяко лято се прави профилактика, всяко лято студентите остават без топла вода за седмици и дори месеци”, коментира изпълнителният директор на „Студентски столове и общежития” УНСС Пламен Пенев.

Въпреки ежегодната профилактика, хиляди студенти живеят на студено в момента. УНСС са разрешили ползването на отоплителни уреди на ток, но само в петте ремонтирани блока, тъй като само там електрическата инсталация позволява подобно натоварване. Това обаче води до високи сметкисериозен ръст в сметките. „Студентите се надяват да имат някакви компенсации, които да им помогнат да си платят сметките”, допълни той.