Снимка: Стопкадър
-
Случаят с блудството с 15-годишно момиче в София: Две пострадали момичета, три заснети посегателства и петима задържани
-
Издирваният в Гърция 24-годишен българин - убит от работодателя си
-
Соченият за тартор на пловдивския „Ку-клукс-клан” остава в ареста
-
Задържаните за блудството с 15-годишна остават в ареста, един от тях бил в интернат за предишно провинение
-
Откриха близо 40 кг кокаин в товарен автомобил край Видин (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Оставиха в ареста шофьора, причинил катастрофата с 251 км/ч на "Тракия"
Софийският градски съд гледа мерките за неотклонение на петима общински съветници и трима бизнесмени, задържани след акция на ГДБОП в Хасково. Разследването е на Европейската прокуратура и е свързано с предполагаеми злоупотреби с европейски средства.
Според събраните до момента данни действията на обвиняемите през последните пет години може да са довели до загуби за бюджета на Европейския съюз в размер на 70 милиона евро. Проверяват се проекти на територията на община Хасково, финансирани с европейски средства.
Сред тях е и проектът за изграждане на дом за възрастни хора. Предстои съдът да се произнесе по исканията за мерките за неотклонение на осемте задържани.
Редактор: Ралица Атанасова