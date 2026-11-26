Трима фенове на „Левски” са пострадали в Марсилия, след като са били нападнати от привърженици на френския клуб. Всичко това се случва преди срещата между сините и „Олимпик Марсилия” от основната фаза на Лига Европа.

Инцидентът е станал в сряда вечерта около хотела, в който са били отседнали. Той се намира в центъра на града.

Феновете на „Левски” са били предупредени още преди да пристигнат в Марсилия, че трябва да се движат без отличителни знаци. Нападнатите фенове казват, че са спазили това условие. По техни разкази на доста места в града имало привърженици на „Олимпик Марсилия”, които са търсили именно феновете на „Левски” с цел провокации и в крайна сметка това се е случило.

„Бяха с палки, показваха, че имат ножове, причакаха ни и ни питаха от кой отбор сме, българи ли сме. Ние се опитахме да смекчим положението. Бяхме петима души, трима тръгнаха да бягат. Мен ме удариха няколко пъти по главата, след което с палки тръгнаха да тичат, запалиха сигнални ракети”, разказа Йордан Трифонов.

Няма сериозно пострадали. Двамата фенове са потърсили помощ в болница, но бързо са освободени.

Малко по-късно днес има сборен пункт на феновете на „Левски”, които трябва да се съберат и след това с полицейски ескорт да бъдат откарани до стадиона „Стад Велодром“, където ще се проведе двубоят.

Репортер: Кирил Памуклийски