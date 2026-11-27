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Шест години след Brexit Великобритания прави още една стъпка към сближаване с Европейския съюз.
Лондон ще получи право да участва в обсъждането на част от европейското законодателство, но без да има право на глас при вземането на решения. Моделът е сходен с този, по който Швейцария си сътрудничи с Брюксел.
Вчера британското правителство внесе в парламента законопроект за прилагане на договорените миналата седмица споразумения. Те предвиждат облекчаване на търговията с храни и селскостопански продукти и свързване на пазарите за въглеродни емисии.
В замяна Лондон ще трябва да спазва европейските правила в тези сектори. Очаква се промените да намалят разходите за бизнеса и да облекчат натиска върху цените на храните.
Редактор: Никола Тунев