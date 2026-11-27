Макар че е запомнена най-вече със своите провокативни танци и участия във филми, усилията на Жозефин Бейкър в борбата срещу Третия Райх и фашизма за съжаление са получили твърде малко внимание. През целия си живот американката, станала и френска гражданка, безстрашно се противопоставя на расизма, на който е била подложена в САЩ. Нейната смелост отново се проявява, след като Франция пада под властта на нацистките сили. Жозефин се насочва към шпионажа, използвайки статута си на знаменитост, за да събира информация за Френската съпротива.

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Бейкър се превръща в една от най-големите знаменитости на XX век. Известна като „Черната Венера“, тя обикаля света и през 1927 г. става първата чернокожа жена, изпълнила главна роля в голям филм – Siren of the Tropics.

Американското бедно момиче и пътят към голямата сцена

Родена под името Фреда Жозефин Макдоналд в Ийст Сейнт Луис, Мисури, на 3 юни 1906 г. Бейкър израства без баща и в голяма бедност. Между 8 и 10-годишна възраст тя дори не ходи на училище, защото помага на семейството да се издържа.

Като дете тя развива вкус към екстравагантното, което по-късно ще я направи известна. Жозефин започва още от малка да изнася представления пред децата от квартала. В тийнейджърските си години тя вече танцува с водевилни трупи.

На 15-годишна възраст тя се запознава с Уилям Хауърд Бейкър и след няколко седмици двамата сключват брак тайно. Уилям е вторият ѝ съпруг. Първият ѝ брак е краткотраен и е сключен, когато тя е на 13 години. Уилям дава на Жозефин фамилията, която тя запазва до края на живота си.

На 16 години гастролира с танцова трупа от Филаделфия. През 1923 г. се присъединява към хора в пътуваща трупа, изпълнявайки музикалната комедия „Shuffle Along“, а след това се мести в Ню Йорк, където напредва в кариерата си чрез представлението „Chocolate Dandies“ на "Бродуей" и също така представлението на „Plantation Club“.

Париж - вторият дом на Бейкър

На 19 години Жозефин приема предложение да се присъедини към изцяло чернокожа трупа, която трябва да изнася представления в Париж. За разлика от САЩ, във Франция обществените места не са разделени на расов принцип в такъв мащаб. Когато Жозефин и колегите ѝ от трупата се качват на влак във Франция, те са изненадани, но и щастливи да разберат, че могат да седнат където пожелаят. Жозефин е шокирана и от костюмите, създадени за нейните изпълнения – един от тях се състоял единствено от долна част на бикини, покрита с пера от фламинго. След едно от представленията Жозефин бързо се увлича по този вид еротични танци и се превръща във все по-известна звезда. С времето тя става най-успешната артистка във Франция, превръщайки се от екзотична танцьорка във филмова звезда и оперна певица. През тези години се смята, че тя е станала най-богатата чернокожа жена в света.

Снимка: Getty Images

През 1928 г. Жозефин заминава на европейско турне, чиято първа спирка е Виена. Тя не е знаела за политическото напрежение, което се натрупва в региона. По това време автобиографията на Адолф Хитлер е популяризирала расистки идеологии, които се разпространяват в целия регион. Още преди Жозефин да пристигне във Виена, из града са разлепени плакати, които хулят нейното представление и я наричат „черен дявол“. Докато пътува с карета към хотела си, по улиците се нареждат протестиращи. Жозефин казва, че гледката ѝ напомня за расовите бунтове, разтърсили общността ѝ, когато е била дете.

Шпионската дейност на Бейкър по време на Втората световна война

Началото на Втората световна война поставя бъдещите представления на Жозефин на пауза. По това време тя вече е омъжена за третия си съпруг – френски евреин, търговец на захар, на име Жан Лион. Двамата по-късно се развеждат през 1941 г., но през този период Жозефин олицетворява голяма част от онова, което Хитлер и нацистите презират. Тя е успешна чернокожа жена в междурасов брак с евреин, който освен това открито е бисексуален и има множество дългогодишни, частично публични връзки с други жени. Когато германците започват да настъпват към Париж през 1940 г., Жозефин, подобно на милиони други парижани, напуска града.

Снимка: Getty Images

Жозефин се премества в замък, който наема в Южна Франция, където приема други бежанци, бягащи от нацистите. След падането на Париж Жозефин се свързва с Жак Абтей, ръководителя на френското контравоенно разузнаване. Това се случва през 1939 г. Абтей търси хора, които могат да се занимават с шпионаж, за да подпомогнат съпротивата срещу нацистката окупация. Жозефин е идеалният кандидат за тази работа, тъй като известността ѝ ѝ позволява лесно да се придвижва между държавите и ѝ осигурява допълнителна защита. Когато Абтей се обръща към Жозефин с въпрос дали би поела риска и би се присъединила към съпротивата, тя казва:

„Франция ме направи това, което съм. Ще бъда благодарна завинаги. Хората на Париж ми дадоха всичко. Готова съм, капитане, да им дам живота си. Можете да ме използвате както пожелаете".

По време на германската окупация на Франция, Бейкър работи с Червения кръст и Съпротивата, а като член на силите на Свободната Франция забавлява войски в Африка и Близкия изток.

Жозефин укрива бойци от съпротивата в замъка си и им осигурява визи. Тя посещава партита и дипломатически приеми, включително приеми в италианското посолство, които я срещат с високопоставени представители на държавите от Оста. Тя събира информация за придвижването на германските войски, както и за това кои пристанища или летища функционират. Жозефин е уверена, че известността и връзките ѝ ще я защитят и че никой няма да я заподозре в шпионаж. Тя записва разузнавателна информация върху ръцете и предмишниците си и скрива бележки в бельото си. Прави това с убеждението, че никога няма да бъде подложена на щателен личен обиск – и се оказва права.

Снимка: Getty Images

Нацистите научават за дейността на съпротивата, която се извършва в замъка на Жозефин, и посещават имението. По това време Жозефин укрива няколко бойци от съпротивата. Тя успява да очарова нацистите, когато те я разпитват, но приема близката среща като знак, че е време да напусне Франция. Абтей се свързва с генерал Шарл дьо Гол, който нарежда на него и Бейкър да пътуват до Лондон през Лисабон, който е неутрален във войната. Двамата пренасят общо над 50 секретни документа и разузнавателни сведения. Жозефин пренася своите, като записва информацията с невидимо мастило върху нотните си листове.

Животът след войната и благотворителната дейност на Бейкър

След десанта в Нормандия и освобождаването на Париж Жозефин се завръща в града, облечена във военна униформа. Тя бързо забелязва тежките условия, в които много французи са принудени да живеят след нацистката окупация. Звездата продава бижута и други ценности, за да събере средства за закупуване на храна и въглища за бедните жители на Париж. След капитулацията на Германия през 1945 г. генерал дьо Гол награждава Жозефин с Медал на Френската съпротива с розета (Croix de Guerre и Rosette de la Résistance). Той също така я удостоява с Орден на Почетния легион (Chevalier de Légion d’honneur) – най-високото отличие за военни и граждански заслуги.

Още от ранна възраст Жозефин изпитвала силно желание да помага на другите: „Обещах си, че когато стана силна ще се боря с всеки, който се отнася лошо към бедните, независимо дали е крал, или не".

Снимка: Getty Images

След войната Жозефин осиновява 12 деца. Пътува няколко пъти до САЩ, за да участва в демонстрации за граждански права.

Снимка: Getty Images

През 1968 г. имението ѝ е продадено, за да се погаси натрупан дълг. Тя продължава да се изявява от време на време. През 1975 г. Бейкър отпразнува юбилей – 50-годишна сценична дейност. Жозефин умира малко след това - на 12 април 1975 г. в Париж.

Далеч повече от водевилна танцьорка и джаз певица, Жозефин Бейкър преодолява расовите бариери на епохата и достига най-високите нива на известност.

Статутът ѝ на знаменитост се превръща в щит, зад който тя може да се противопоставя на ужасите на нацисткия режим. Безстрашна и откровена, Жозефин намира нови начини да се противопоставя на онези, които се опитват да омаловажат или заглушат страданието на потиснатите. Укрепвайки собствения си глас, тя намира безброй начини едновременно да очарова и да се съпротивлява.

Бейкър публикува своите мемоари "Fearless and Free" през 1949 г. във Франция.