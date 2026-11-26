Фенове на френския „Олимпик“ (Марсилия) нападнаха привърженици на „Левски“ по време на двубоя между двата отбора от Лига Европа на стадион „Велодром“.

Около 10 минути преди началото на мача между „Олимпик“ (Марсилия) и „Левски“ на стадион „Велодром“ над 200-300 привърженици на френския клуб са нахлули във вътрешните коридори на съоръжението и са се насочили към сектора с българските фенове.

Нападателите са били с маски и качулки, носели са бухалки, палки, ножове и сигнални ракети. Те са преминали през зоната, в която се намирали и представители на официалната делегация на „Левски“. По трибуните полетели бутилки и сигнални ракети.

Сред нападнатите имало обикновени привърженици, пътуващи с отбора, които не са част от организираните фенски фракции. Някои от тях са били бити и блъскани. По първоначална информация няколко българи са пострадали и са откарани в медицински заведения в Марсилия.

Снимка: БГНЕС

Инциденти са регистрирани и във VIP сектора, където се намирала част от българската делегация. Един от присъстващите е бил нападнат и откаран в болница, съобщават от gong.bg. Кадри от стадиона показаха нахлуването на фенове на домакините в гостуващия сектор и сблъсъците с българските привърженици.

Excusez moi du terme mais ça part en couilles #OMLEVSKI https://t.co/qP59cfPLx5 — Enzo BUONALANA (@Enzobuonalana) November 26, 2026

Сред потърпевшите е и бивш футболист на „Славия“, който е бил преследван с ножове. По информация на Gong той е паднал от втория етаж на една от трибуните, но не е получил сериозни наранявания.

Снимка: БГНЕС

От „Левски“ реагираха още на полувремето с позиция, озаглавена „Варварска атака срещу феновете на Левски!“.

Тодор Батков-син заяви пред NOVA, че е сред пострадалите. По негови думи на привържениците на българския тим не им е позволено да напуснат стадиона, а полетите се отлагат.

Инцидентите се случиха по време на мача от петия кръг на основната фаза в Лига Европа.

МВнР на България ще изпрати официална нота до Франция

От Министерството на външните работи на България излязоха с позиция, в която категорично осъждат нападенията срещу български граждани в Марсилия. От ведомството съобщиха, че страната ни ще изпрати нота до Франция, с която ще настоява за пълно разследване на случилото се.

„Министерството на външните работи категорично осъжда нападенията срещу български граждани в Марсилия. Насилието и посегателствата срещу личната неприкосновеност са недопустими. Настояваме компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и да подведат под отговорност извършителите. МВнР ще изпрати нота до френската страна, с която ще настояваме за пълно разследване на случилото се. Генералният консул на Република България в Лион и почетният консул на България в Марсилия следят на място развитието на случая и са в готовност да окажат необходимото съдействие на българските граждани“, се съобщава в позицията.



Политически реакции след инцидента в Марсилия

Президентът Илияна Йотова излезе с позицията след сблъсъка между феновете на ПФК „Левски“ и френския тим. Тя определи кадрите от Марсилия като потресаващи.

„Нападенията срещу българските привърженици оскверняват една от великите игри, която събира милиони хора по света. Всеки трябва да може да подкрепя отбора си, без да се страхува за своята сигурност”, написа президентът Илияна Йотова в своя Facebook профил.

„Френските власти трябва да изяснят обстоятелствата около нападенията и да потърсят отговорност от извършителите, а УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските привърженици на стадиона. Готови сме да окажем необходимото съдействие на нашите сънародници. Това поведение е недопустимо”, пише още тя.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира остро на нападенията срещу фенове на „Левски“ в Марсилия. В позиция, публикувана във Facebook, той заяви, че е възмутен от кадрите с насилието над българските привърженици, които са пътували до Франция, за да подкрепят отбора си.

Борисов поиска българското правителство незабавно да потърси обяснение от френските власти и настоя УЕФА да наложи най-тежките наказания на „Олимпик“ (Марсилия).

„Къде е френската полиция? Къде е охраната на стадиона? Къде е УЕФА?! Как е възможно да знаеш предварително за опасността и да допуснеш подобно насилие?!“, написа той.

Лидерът на ГЕРБ сравни случилото се със събитията на стадион „Хейзел“, където през 1985 г. загиват 39 души при безредици преди финала за Купата на европейските шампиони между „Ливърпул“ и „Ювентус“.

„Феновете на Левски заслужават уважение и защита, а не да бъдат превръщани в мишени на хулигани! ... На терена можем да бъдем съперници, но когато посягат на българи, трябва да бъдем единни! Никой няма право да бие и унижава български граждани. Никой и никъде!“, написа още Борисов.

„Два поредни дни български граждани са обект на брутално, непровокирано насилие в Марсилия, при пълна абдикация на френската полиция да осигури сигурността им в града и на стадиона по време на футболния мач между местния “Олимпик” и българския “Левски”, написаха от „Да, България“ във Facebook.

От движението настояват българските държавни институции, посолството и консулските служби във Франция да реагират незабавно, за да гарантират безопасността на сънародниците ни до завръщането им в страната и да осигурят медицинска помощ на пострадалите. „Да, България“ поиска и френският посланик да бъде поканен в Министерството на външните работи за обяснение.

„Българската държава е длъжна да защитава здравето, сигурността и достойнството на българските граждани навсякъде по света. Случилото се в Марсилия е недопустимо!“, се казва още в позицията.

От „Да, България“ изразиха очакване Франция да поеме отговорност за пропуските в охраната на обществения ред, довели до пострадали българи, и да предприеме мерки, за да не се допускат подобни случаи в бъдеще.