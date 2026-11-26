Стадо от 60 кози беше изпратено в чилийския регион Биобио, за да разчисти храстите и растителността, които биха могли да подхранят горски пожари в навечерието на летния сезон в страната.

Козите са част от организацията „Буена Кабра“ („Добрата коза“) и работят под наблюдение на площ от 22 500 квадратни метра, предимно под електропровод със средно напрежение.

Според Университета в Консепсион животните ще останат там от октомври до края на декември, като това е третата поредна година, в която те се включват в разчистването на терена.

Ръководителят на отдела за управление на имотите и горските територии към университета, обясни, че животните намаляват растителната покривка със 70-80% в районите, в които пасат. По думите му това е особено важно при стръмните склонове, където екипите не могат да работят безопасно.

Козята бригада е част от общо 32 мерки, заложени в програмата на университета за превенция на горските пожари през сезон 2026-2027 г. Тя включва още превантивни патрули, изграждане на защитни пояси и сформиране на горска противопожарна бригада.

Националната горска корпорация на Чили (CONAF) предупреди, че през този сезон цялата страна е изложена на висок риск от горски пожари. Заради климатичното явление "Ел Ниньо" в някои региони се очакват температури над 40 градуса по Целзий.