Задържан е пети младеж от компанията момчета, блудствала с 15-годишно момиче. Към момента три момчета, на възраст 14,15 и 16 години, остават за постоянно в ареста. Четвъртият задържан е на 19 години и му е повдигнато обвинение, но се изяснява конкретното му участие в случилото се.

Петият младеж е разследван за участие в друго посегателство над 16-годишно момиче от същата компания. Това съобщи говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов. По думите му момичето също е присъствало на партито, но младежът не е бил там в нощта на Хелоуин. Той е на 19 години.

Вторият случай е от началото на септември, когато през нощта на оживена спирка на градския транспорт на бул. "Александър Малинов" в ж.к. "Младост", момичето било принуждавано да извършва действия против волята си. Въпреки че на мястото имало свидетели, те направили забележка за неприлично поведение, но никой от тях не се намесил. Общуването между младежите продължило и след случилото се - до нощта на партито за Хелоуин. До момента обаче не е подаван сигнал за това посегателство.

По-рано през седмицата стана ясно, че в интернет се разпространяват други видеа, на които се вижда изстрел с газов пистолет в краката на момиче. Записите са собственост на 19-годишния младеж, задържан в сряда. Говорителят на Софийската районна прокуратура Георги Коджаниколов уточни, че тийнейджърката, която се вижда на кадрите, е същата, над което е било извършено посегателство на обществено място.

"Полагаме огромни усилия клиповете да бъдат свалени, но проблемът е почти нерешим, тъй като все още се разпространяват. Невъзможно е да устанвим хората, които разполагат с видеата и ги разпространяват. Подадена е заповед за действия", разясни още говорителят на СРП.

На 20 ноември стана ясно, че полицията е започнала разследване след появата на видеоклипове в социалните мрежи, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче. Кадрите са от нощта след Хелоуин, когато група от около 15 тийнейджъри се събрала в апартамента на едно от момчетата след дискотека. Според разследването там младежите продължили да пият, а впоследствие трима от тях извършили блудствени действия с момичето, което било в безпомощно състояние. Част от действията са заснети, а видеата - разпространени в интернет от самите обвиняеми.

Двамата пълнолетни имат чисто криминално минало, но единият от тях е с леки криминални проявления. Предстои в петък да се внесе искане в СРП за мерки за неотклонение.