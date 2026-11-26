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Драматични моменти преживяха футболистите и ръководството на турския клуб „Бешикташ“ по време на пътуването си до Грузия за двубоя срещу израелския „Апоел Беер Шева“ от Лига Европа. Самолетът на отбора беше ударен от мълния при опит за кацане в Батуми, съобщават турските медии TRT Spor и A Haber.
Машината излетяла от истанбулското летище „Сабиха Гьокчен“ около 15 ч. местно време в сряда. Заради проливния дъжд и градушката в Батуми самолетът кръжал продължително над района, без да получи възможност за безопасно кацане. Пътниците преживели и силна турбуленция.
В крайна сметка пилотът пренасочил машината към турското летище „Ризе-Артвин“, където тя се приземила успешно. Оттам футболистите продължили пътуването си по суша, преминавайки през граничния пункт „Сарп“.
Beşiktaş'ın uçağına şimşek çaktı. Uçakta çok şiddetli sarsıntılar yaşandı. Yetkililer 'Hayatımız boyunca yaşadığımız en kötü uçuş' diyor. (Mustafa Korkusuz) https://t.co/x1yXbJwL5W— Haber Kartalı (@HaberKartali) November 25, 2026
След пристигането в Батуми футболният директор на „Бешикташ“ Йондер Йозен разказа пред журналисти за преживяното. „Пилотът взе много разумно решение и в последния момент се отказа от кацането. Избегнахме опасността“, заяви той, цитиран от Анадолската агенция.
Beşiktaş Kafilesini Taşıyan Uçak Rize’ye Divert Etti | Beşiktaş Kafilesi Batum’a Kara Yoluyla Ulaşacak UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş, İsrail takımlarının Türkiye’de maç yapamaması nedeniyle İstanbul’da oynanması gereken iç saha karşılaşması için Gürcistan’ın Batum kentine gitmek üzere yola çıktı. Kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları’nın #TK3712 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı’na divert etti. Beşiktaş kafilesi, Batum’a kara yoluyla devam ediyor. Flightradar24 verilerine göre uçak, anlık olarak dünyanın en çok izlenen uçağı oldu. ➡️ METAR verilerine göre Batum’da gök gürültülü sağanak yağış ve 2.100 feet seviyesinde kümülonimbus (CB) bulutları bulunuyordu.— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) November 25, 2026
Йозен призна, че всички на борда са изпитали страх, а цялото пътуване е продължило около осем часа. Заради закъснението беше отменена пресконференцията на старши треньора на турския отбор Винченцо Италиано.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Beşiktaş’s team plane was struck by lightning on its way to Georgia for their Europa League match against Hapoel Be’er Sheva! The club confirmed the plane diverted to Rize, Turkey, due to bad weather in Batumi. https://t.co/pj4VqXUVMQ— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 25, 2026
Лошото време обърка плановете и на съдийския състав от Дания. Самолетът, с който пътували реферите, бил пренасочен към турския град Трабзон. Израелският отбор също бил принуден да проведе последната си тренировка на друг терен. Срещата между „Бешикташ“ и „Апоел Беер Шева“ трябва да се изиграе тази вечер. Двубоят беше преместен от Истанбул в Батуми от съображения за сигурност.
Редактор: Цветина Петкова