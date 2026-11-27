Остри реакции у нас след нападенията над български фенове в Марсилия. МВнР задейства дипломатическа протестна процедура.

От външно министерство настояват за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия.

„Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна във връзка с нападенията срещу български граждани в Марсилия. С нея се настоява компетентните френски власти да изяснят в пълнота обстоятелствата около инцидентите и извършителите да бъдат подведени под отговорност", съобщават от външното ни министерство.

„МВнР продължава да следи развитието на случая в координация с Генералното консулство на Република България в Лион и почетния консул на България в Марсилия, които на място оказват необходимото съдействие на българските граждани", се казва още в съобщението.

Михаела Доцова определи агресията като недопустима и настоя френските власти да изяснят обстоятелствата

„Категорично осъждам посегателството срещу български футболни привърженици в Марсилия. Подобна агресия е абсолютно недопустима”, написа в официалния си Facebook профил председателят на Народното събрание Михаела Доцова по повод сблъсъците на футболния мач между „Олимпик” (Марсилия) и „Левски”. „Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие”, заяви тя. „Настояваме френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападението. Солидарни сме с пострадалите и семействата им”, каза още Доцова.

Румен Радев разговаря с Макрон и заяви, че насилието няма място в цивилизована Европа

Късно снощи премиерът Румен Радев заяви, че е разговарял с френския президент Еманюел Макрон, като допълни, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа.

Спортното министерство осъди атаките и заяви готовност да помогне на пострадалите От Министерството на младежта и спорта също категорично осъдиха агресията и актовете на насилие срещу българските футболни привърженици и представителите на „Левски“. „Подобни сцени са абсолютно недопустими и нямат място нито на стадионите, нито в съвременното европейско общество. Като държави членки на Европейския съюз, България и Франция споделят общи демократични ценности, основани на върховенството на закона, взаимното уважение и гарантирането на сигурността и правата на всеки европейски гражданин.

Спортът е инструмент за обединение на нациите, а не е повод за омраза, физически посегателства и всяване на страх. Министерството на младежта и спорта е в постоянна координация с Министерството на външните работи и Българския футболен съюз и сме в готовност да окажем съдействие на всички пострадали наши сънародници“, пише в позицията. По темата Спорт Фенове на „Марсилия“ нахлуха в сектора на „Левски“ и нападнаха български привърженици (ВИДЕО+СНИМКИ)

Фенове на „Левски” са пострадали при нападение над тях в Марсилия

Илияна Йотова определи кадрите като потресаващи, а случилото се - като недопустимо

Президентът Илияна Йотова определи кадрите от Марсилия като потресаващи и нарече случилото се недопустимо.

Бойко Борисов поиска „Олимпик Марсилия” да бъде изключен от турнирите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро на нападенията и заяви, че е възмутен от кадрите с насилието.

Пред журналисти в Народното събрание той настоя за изключване на „Олимпик Марсилия” от европейските клубни турнири, анулиране на срещата с „Левски” и присъждане на служебна победа на българския отбор. Той определи случилото се като варварски акт и приветства това, че в парламента се подготвя обща декларация по случая.

Борисов разкритикува реакцията на премиера Румен Радев и отправените от него благодарности към френския президент Еманюел Макрон. Според лидера на ГЕРБ отговорност за случилото се носят френската полиция, местните власти в Марсилия и футболният клуб. Той посочи, че е разговарял с хора, станали непосредствени свидетели на нападението, и е получил снимки на пострадалите български привърженици.

„Варварски акт. Въобще не трябваше да излизат футболистите да играят на този стадион пред тази публика. Те не заслужаваха да гледат Левски. И тук реакцията на УЕФА трябва да бъде брутална, ако искат това утре да не се случи”, заяви Борисов. Той припомни наложени в миналото санкции на българския клуб и настоя за прилагането на еднакви стандарти при наказанията.

„Никаква благодарност за медицинската помощ. На улиците са ставали инциденти, но това става вътре в стадиона. Възмутително е да благодариш за това, което се е случило”, допълни лидерът на ГЕРБ. По думите му подготвяната декларация на Народното събрание трябва да съдържа категорично осъждане на нападението.

„Да, България” настоя за незабавна реакция, а Ивайло Мирчев поиска служебна победа за „Левски”

От „Да, България” настояха българските държавни институции, посолството и консулските служби във Франция да реагират незабавно.

Пред журналисти в парламента съпредседателят на „Да, България” Ивайло Мирчев коментира, че осъждат насилието във Франция, но по неясни причини не са взети достатъчно мерки за сигурност. По думите му агитките на „Олимпик” (Марсилия) са известни със своята бруталност. „След като са пострадали фенове на Левски, не разбираме поради каква причина ръководството въобще е излязло на терена – трябва да се иска в момента служебна загуба за „Олимпик” (Марсилия), служебна победа за Левски”, каза той.

Мирчев разкритикува и позицията на министър-председателя след разговора му с френския президент. „Не разбираме какви бяха тези благодарности от премиера Радев към Макрон за сигурността. Вчера излезе позиция на премиера Радев, в която той благодари на Еманюел Макрон за гарантираната сигурност на стадиона. Няма гарантирана сигурност и трябва да кажем, че това, което се случи във Франция, е шокиращо”, подчерта депутатът.

Николай Денков предложи всички партии да излъчат представители за обща декларация

От „Продължаваме Промяната” Николай Денков призова политическите сили за единна позиция по случая.

„Всички сме потресени от това в Марсилия. Предлагам да се обединим всички, защото това е въпрос, който е над партийните пристрастия. Нека да подготвим общ текст на обща декларация. Нека всички да излъчим по един представител и да подготвим текст”, заяви той.

Цончо Ганев нарече случилото се „срам за Франция и за УЕФА”

По повод нападението над привърженици на „Левски“ във Франция Цончо Ганев от "Възраждане" определи случилото се като „изключителен срам за Франция като държава“ и за УЕФА. Според него футболната среща изобщо не е трябвало да започва при създалата се обстановка, а организацията и реакцията на европейската футболна централа са били незадоволителни.

"Настояваме българската държава и Българският футболен съюз незабавно да поискат изключването на „Олимпик Марсилия" от европейските клубни турнири. Въпросът трябва да бъде поставен на най-високо дипломатическо ниво", каза още Ганев и призова Министерството на външните работи да предприеме действия по случая.

Еманюел Макрон осъди насилието и увери, че действията няма да останат ненаказани

Реакция дойде и от Франция. В изявление на Елисейския дворец се посочва, че Макрон осъжда по най-категоричен начин актовете на насилие срещу български фенове на „Левски”. Френският президент е уверил българския премиер, че „тези действия няма да останат ненаказани”.