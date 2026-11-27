Метеорологът на Nova Ники Василковски прочете приказка на първокласници в Ботевград. Повод за гостуването бяха Денят на четенето и паневропейската инициатива „Ден на европейските автори“ - Read for Real.

Ники Василковски обясни на малчуганите от I „В” клас на ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ как книгата ни помага да разбираме света и защо е важно, не само да притежаваме знания, но и да умеем да ги осмисляме. Дългогодишният журналист постави акцент върху силата на грамотността в съвременния свят, където човек често губи истината сред огромния поток от информация. „Знания получаваме отвсякъде, но грамотността е да можеш да прецениш кое е истина и кое е важно от тези знания“, сподели Ники Василковски с малките ученици.

Първокласниците научиха как се образуват облаците, защо вали дъжд и как синоптиците предвиждат промените във времето. Въпросите на децата надхвърлиха времето на учебния час.

Снимка: инж. Цветомир Цолов

Директорът на училището Дивна Николова връчи на Ники Василковски грамота в знак на признателност за неговата съпричастност към инициативата.