В условията на търговско напрежение със САЩ и зависимост от Китай, Европа търси нови партньори и пазари. Споразуменията с Меркосур, Индия, Австралия и Индонезия обещават по-ниски мита, по-лесен достъп до милиарди потребители и нови възможности за европейските компании. Какви са ползите за българския бизнес и има ли рискове? В поредицата „Умно финансиране“ с Нели Тодорова проследяваме как промените в международната търговия се отразяват на предприятия у нас.

Години наред Европа разчиташе основно на САЩ и Китай като ключови търговски партньори. Към американския пазар се насочваше значителна част от европейския износ, а от Китай идваха редица суровини и компоненти, необходими за производството. Днес тази зависимост поставя нови предизвикателства.

Търговската политика на Доналд Тръмп, включително повишаването на митата върху европейски стоки, постави под натиск бизнеса от двете страни на Атлантическия океан. За производителите, които разчитат основно на американския пазар, по-високите тарифи могат да означават по-скъпи продукти и загуба на конкурентоспособност.

Същевременно зависимостта от китайски суровини и нарастващата конкуренция от китайски производители също са сред причините Европейският съюз да търси нови търговски партньори.

Сред ключовите споразумения, към които ЕС насочва усилията си, са тези с Меркосур – южноамериканския търговски блок, включващ Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай, Индия, Австралия и Индонезия. Споразумението с Индия е определяно от Европейската комисия като най-мащабното търговско споразумение, договаряно между двете страни.

Целта е намаляване на митата, опростяване на процедурите при внос и отпадане на част от административните изисквания. По разчетите европейският бизнес би могъл да спестява около 10 млрд. евро годишно от мита, да получи по-лесен достъп до пазари с приблизително 2 млрд. потребители, а четирите споразумения да увеличат износа на ЕС с около 40 млрд. евро.

Какво означава това за бизнеса у нас?

Зад сложните търговски договори, квоти и митнически правила стоят реални възможности за предприятията – нови клиенти, по-ниски разходи, по-лесна поддръжка на оборудването и потенциал за разширяване на производството.

В Белово се произвеждат уреди за анализ на прясно мляко. Галя Искрова започва работа в предприятието преди 12 години, когато в производствената зала има едва 6-7 души. Днес служителите са около 30.

„Като малък град всяко едно нещо, което се прави в тоя град, има значение“, казва Галя Искрова.

Компанията изнася продукцията си за големи пазари като Индия, Бразилия и САЩ. За подобно предприятие достъпът до нови клиенти и улесняването на търговията могат да имат пряко отражение върху производството и работните места.

Споразумението с Меркосур, което се прилага временно, вече носи промени в работата с партньорите в Бразилия. Преди митата оскъпявали значително апаратите, а при връщане на машина за гаранционен ремонт се начислявали допълнителни разходи.

„Много се улесни. В повечето случаи това, което връщаме отремонтирано досега, отново се облагаше в Бразилия с мито“, обяснява управителят Борислав Гулев.

По думите му новите условия улесняват не само доставката на машините, но и изпращането на резервни части, което е особено важно за гаранционната поддръжка.

Индия също е ключов пазар за българските производители на млекоанализатори.

„Там пазарът е много важен за нас, тъй като това е най-големият пазар за млекоанализатори и изобщо за производство на мляко. Досега и там се облагаше и машината, и резервните части, които изпращаме към нея“, посочва Гулев.

Той се надява на по-добра конкурентоспособност, разширяване на производството и инвестиции в хора, машини и технологии.

Несигурността в отношенията със САЩ обаче остава сериозно предизвикателство. По думите на управителя всекидневните промени в търговската политика затрудняват прогнозите за цените, а предприятието е зависимо и от електронни компоненти, доставяни от американски производители или техни партньори.

„Без партньори и без нови пазари просто няма да може Европа да се развива“, коментира той.

По-ниски мита – повече възможности за бразилските и индийските партньори

В Бразилия търговските партньори на българското предприятие също очакват ползи от постепенното намаляване на митата.

„Митата, които плащаме тук в Бразилия, са много високи. Почти 60 процента от крайната цена – това е много“, казва Бернардо Сибел, търговски партньор на компанията в страната.

По думите му намаляването на тарифите на стъпки през следващите години би могло да доведе до разширяване на доставките от България. Възможно е и бразилски компании да променят част от настоящите си доставчици от САЩ и Китай, ако европейските продукти станат по-конкурентни като цена.

Подобни очаквания има и в Индия.

„По-ниските мита ще направят европейските машини и оборудване по-евтини тук. Ползата е двустранна. Анализаторите за мляко, които идват от България, ще са с по-ниски мита. Това означава намаляване на разходите ни. Може да увеличим вноса“, казва , търговският партньор в Индия Шах Сулас

Той посочва и друга съществена полза – възможността да се избегнат допълнителните разходи при връщане на машини в гаранция за ремонт в България.

За предприятието в Белово това би означавало потенциал за удвояване на производството и наемане на още около 30 души.

От малкия град към големия бизнес

Възможностите за нови пазари не се ограничават до малките предприятия. В столично производствено предприятие се изработват компоненти и системи за индустриална автоматизация, които също могат да достигат до нови клиенти благодарение на търговските споразумения.

Управителят на компанията Калин Добрев посочва, че бизнесът вече отчита ръст, но е трудно да се определи каква част от него се дължи конкретно на новите търговски условия.

„Единственото, което аз си пожелавам за Европа, е повече бързина. Тази година сме 25 процента над очакваното, над бюджета“, казва той.

В предприятието работят малко над 1000 души, но потенциалът за растеж не се измерва само с броя на служителите. Разширяването на международните пазари би отворило възможности и за поддоставчиците, които работят с компанията.

„Бих казал, че няма граница, няма таван. Но всъщност има наши поддоставчици, за които ние отваряме също път да доставят“, коментира Добрев.

Той смята, че конкуренцията е неизбежна и европейският бизнес трябва да се адаптира, вместо да разчита единствено на субсидии и помощи.

„Пазарната икономика трябва да работи и това е предизвикателство за всички нас. Ако разчитаме единствено на субсидии и помощи и просто седим и чакаме и се оплакваме, накрая просто ще загубим“, посочва управителят.