Дисциплинарни производства са образувани срещу служителите, пряко отговорни за неправомерното освобождаване на 19-годишния Красимир Пантов от ареста. Случаят, разкрит от журналиста на NOVA Вероника Димитрова в рубриката „По следите“, доведе и до отстраняването на началника на Централния софийски затвор Светослав Пенов.

До предприемането на мерките се стигна след проверка, разпоредена от министъра на правосъдието вследствие на излъчването на разследването. Пантов е един от тримата подсъдими за поредица от жестоки нападения над граждани в София. В рамките на няколко месеца около 20 души са станали жертва на агресия в заведения и по улиците на столицата.

Въпреки че спрямо 19-годишния младеж е имало действаща мярка „задържане под стража“, той се оказал на свобода. За пропуска станало ясно по време на съдебно заседание, на което Пантов пристигнал сам, без охрана и конвой. Пред магистратите той обяснил, че е бил освободен по погрешка. Младежът бил задържан в съдебната зала и върнат зад решетките.

Към момента на излъчването на разследването от Софийската районна прокуратура не разполагаха с информация колко време подсъдимият е бил на свобода и как се е стигнало до освобождаването му.

Освен Красимир Пантов подсъдими по делото са неговият 22-годишен брат Цветан Пантов и 28-годишният Мирослав Цаков. И тримата са с криминални досиета, а двама от тях са осъждани. Сред случаите, документирани в разследването на NOVA, са нападение над клиенти на заведение за бързо хранене на столичната улица „Георги С. Раковски“ през ноември 2025 г., при което пострадаха 10 души, както и побои в нощен бар и в района на НДК в края на февруари 2026 г.

Според прокуратурата става въпрос за целенасочена и непровокирана агресия срещу непознати хора. Срещу тримата са повдигнати общо 14 обвинения.

Пред екипа на NOVA част от пострадалите изразиха опасения, че подсъдимите отново могат да се окажат на свобода, тъй като защитата им е проявила желание за сключване на споразумение с прокуратурата. От държавното обвинение уточниха, че до такова не се е стигнало на досъдебната фаза. След разследването на NOVA и последвалите кадрови и дисциплинарни мерки остава въпросът как подсъдим с действаща мярка за постоянно задържане е бил допуснат да напусне затвора и колко време е прекарал на свобода.