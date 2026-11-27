„В момента съм свидетел, нямам повдигнато обвинение и още не съм разпитан“. Това заяви проф. Станимир Карапетков в ефира на „Здравей, България“. Той коментира задържането си, претърсванията в дома му и обвиненията, отправяни към него във връзка с експертизите по редица тежки катастрофи, сред които тази със Сияна и с Лютви Местан.

Карапетков уточни, че задържането му не е свързано с професионалната му дейност, както според него се твърди в публичното пространство. По думите му в заповедта за задържане се посочват данни за упражнена принуда спрямо Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа Сияна, с цел да бъде възпрепятстван да търси правата си по делото. Според Карапетков твърденията за принуда са несъстоятелни, тъй като предполагаемият инцидент е станал във фоайето на съда.

„Пред толкова много хора няма как да направя принуда за него и то да не си упражнява правата като баща на Сияна“, коментира професорът.

Карапетков разказа и за претърсванията в дома му, като посочи, че в началото е бил изненадан.

„Самите оперативни работници не знаеха защо са пратени. После получиха указания от София“, разказа той.

По думите му при претърсването са били изискани материали по текущи дела, по които работи. В крайна сметка е била иззета папка със стари копия.

Експертизата по делото „Местан“

В студиото беше обсъдена и експертизата по катастрофата с Лютви Местан, при която загина дете. Поставен бе въпросът за маркировка, която според твърдения е била нанесена след произшествието, но е фигурирала в анализа на експертите.

„Ние правим експертиза въз основа на фактите по време на ПТП, обстоятелства и находки“, обясни професорът.

Той допълни, че при посещението си на мястото няколко дни след катастрофата е забелязал промени и по растителността, които според него имат отношение към видимостта. По думите му колата с бебето се е движила с около 122 км/ч.

Карапетков отхвърли твърденията за корупционна договорка във връзка с работата си по делото.

„Аз съм обвинен, че съм в корупционна сделка с ДПС. Ако имам сделка с Ахмед Доган и съм корумпиран, ще има ли втори подсъдим? Как мислите? Нашата експертиза е оттеглена. Тя вече не е доказателство по делото. Нашата е с отвод“, заяви той.

По думите му първоначалният съдебен състав е приел експертизата, но след смяна на съдията и сформиране на нов състав екипът е решил да се оттегли.

„Първият състав я прие. Всичко беше нормално. Когато пенсионираха съдията, дойде нов състав. Ние си направихме отвод поради огромни заплахи към нас“, обясни Карапетков.

Целия разговор гледайте във видеото.