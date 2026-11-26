Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е призовал руския държавен глава Владимир Путин да прекрати „цялата военна агресия“ срещу европейски територии. По думите му той е отправил това послание по време на срещата им в Китай миналата седмица. Изявлението бележи промяна в тона на американския президент към Путин, когото само преди дни определи като свой приятел.

„По време на разговорите ми в Китай с руския президент Владимир Путин отделих много време на темата за желанието ми той да прекрати цялата военна агресия срещу територии в Европа“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той уточни, че се надява призивът му да помогне за бързото постигане на споразумение между Русия и Украйна.

„Наистина вярвам, че това е напълно възможно. Хиляди хора загиват всеки месец - истинска кървава баня. Постигането на споразумение би било голямо признание за всички!“, добави американският президент. В публикацията си обаче той не посочи конкретно кои европейски територии има предвид и не спомена изрично Украйна, срещу която Русия започна пълномащабна война през февруари 2022 г.

Коментарите на Тръмп идват ден след срещата му с генералния секретар на НАТО Марк Рюте във Флорида. След разговорите двамата разпространиха съвместно изявление, в което подчертаха необходимостта Русия да не предприема действия, които могат да доведат до разширяване на войната. „Обсъдихме важността Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно биха разширили войната“, се посочва в документа от 25 ноември.

Междувременно европейските държави продължават да изразяват тревога от действията на Москва, които определят като провокации. Сред последните инциденти са три руски крилати ракети, паднали на полска територия миналата седмица. В новите си коментари Тръмп не отправи призив за сдържаност към Киев, какъвто в миналото е отправял във връзка с украинските удари по руски цели дълбоко на територията на Русия.

Американският президент публикува съвместното си изявление с Рюте в Truth Social малко преди коментарите си за Путин. По това време той прекарва празника Деня на благодарността в имението си Мар-а-Лаго във Флорида.