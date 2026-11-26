Новото ръководство на Европейската прокуратура положи днес клетва пред Съда на ЕС. На тържествена церемония в Европейския съд в Люксембург новият европейски главен прокурор пое задължението да изпълнява длъжността при пълна независимост в интерес на ЕС, да не търси и да не приема указания от външни за Европейската прокуратура лица или организации, както и да спазва задължението за поверителност на всяка информация, с която разполага прокуратурата на ЕС, се посочва в съобщение на Европейския съд.

С решение от 25 март Европейският парламент и Съветът на ЕС назначиха от 1 ноември Андрес Ритер (Германия) за нов ръководител на Европейската прокуратура със седемгодишен мандат без възможност за подновяване, предава кореспондентът на БТА Николай Желязков. Ритер поема длъжността от Лаура Кьовеши, оглавила Европейската прокуратура на 28 септември 2020 година.

Европейската прокуратура разследва, осъществява наказателно преследване и упражнява функциите на прокурор пред компетентните съдилища на държавите от ЕС. Институцията разследва съмнения за престъпления с финансовите интереси на ЕС - трансгранични измами с ДДС за над 10 милиона евро, разходи и митнически измами, корупция, присвояване на средства или собственост на ЕС от чиновници, пране на пари.

Европейската прокуратура е съставена от централно и национално ниво. Централното ниво се състои от европейския главен прокурор, 24 европейски прокурори (включително двама заместник главни прокурори), административния директор и помощни служители. Европейският главен прокурор и европейските прокурори образуват колегията на Европейската прокуратура.