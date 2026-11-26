22-годишен мъж загина, а двама 18-годишни младежи бяха ранени при тежка катастрофа в Разград. Инцидентът е станал около полунощ на 26 ноември на улица „Жеравна“, предаде БГНЕС.

По информация на Областната дирекция на МВР водачът на лек автомобил загубил контрол над колата, излязъл вдясно от пътното платно и последователно се ударил в дърво, табло на газовия доставчик и бетонен стълб на енергодружеството.

Шофьорът, който е от Разград, е загинал на място. Той е притежавал белгийско свидетелство за управление на автомобил.

Тежко е пострадал 18-годишен пътник, пътувал на предната седалка. Той е транспортиран в МБАЛ-Разград с фрактури на таза, прешлен и левия крак, както и с увреждане на белия дроб. Състоянието му е с опасност за живота.

Другият пътник, също на 18 години, от Исперих, е получил разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение. Няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията уточняват, че загиналият шофьор е бил многократно санкциониран за рисково управление на автомобил в градски условия. От септември досега са му съставени седем фиша, включително за превишена скорост. Информацията е свързана и с предходен негов автомобил, за който граждани на Разград са публикували сигнали в социалните мрежи.