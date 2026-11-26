Софийският градски съд решава днес дали да остави окончателно в ареста трите непълнолетни момчета, обвинени в блудство с 15-годишно момиче в София. Според прокуратурата група от 15-ина тийнейджъри се събрала в апартамента на един от тях, след като били на детска дискотека за Хелоуин. В жилището продължили да пият, след което се опитали да изнасилят едно от присъстващите момичета.

По данни от разследването след подаден сигнал за силен шум полицаи са отишли на адреса, но само съставили предупредителен протокол.