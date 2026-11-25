Marvel подготвя специална почит към Патрик Стюарт в „Отмъстителите: Денят на страшния съд“.

Актьорът почина на 8 октомври на 86-годишна възраст. Последната му екранна роля ще бъде превъплъщението му в лидера на „Х-Мен“ професор Екс в „Отмъстителите: Денят на страшния съд“ на режисьорите Джо и Антъни Русо.

Ръководителят на Marvel Studios Кевин Файги заяви, че създателите на филма „обмислят как да подготвят нещо, което да почете и покаже уважение към нашия приятел“.

Поредицата „Х-Мен“, започна през 2000 г., а Патрик Стюарт се превърна в една от емблемите на Marvel.

„В много отношения Ксавие е съвестта на филма“, казва 55-годишният Джо Русо за „Денят на страшния съд“. „Той има прекрасна сцена с Иън Маккелън, който играе най-добрия му приятел във филма. Това е много емоционална сцена за прошката и според мен придобива още по-силен смисъл след смъртта на Патрик".

В реалността Стюарт и Маккелън също бяха приятели и често се шегуваха помежду си, като същевременно се бореха за човешките права.

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Файги си спомня и последния ден на Стюарт на снимачната площадка: „Той се изправи и произнесе реч пред екипа. Не знаехме, че това ще бъде последният му снимачен ден, но той сякаш ни даваше знак, че самият той го смята за такъв".

„Беше ясно, че здравословното му състояние се влошава, но той положи огромни усилия - за нас като режисьори, за останалите актьори и за екипа“, спомня си Антъни Русо. Стюарт „беше човек, който преминаваше през изключително сериозни здравословни изпитания, но въпреки това идваше на работа. Това, че успя да преодолее трудностите и да изиграе ролята си по този начин, както и преживяването, което осигури на всички нас като свои колеги, направи всичко изключително емоционално“.

Звездата от "Стар Трек" почина „след кратка и трогателна борба с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви“, съобщи негов представител след смъртта му. Актьорът има две деца.

Същевременно финалният трейлър на „Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум“ се превърна във втория най-гледан филмов трейлър в историята.