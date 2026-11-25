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Семейство във Великобритания превръща дома си в коледна атракция с благотворителна цел вече 14 години
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Нов лазерен метод прави операциите при напреднала катаракта по-безопасни
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Когато наречем обидата шега, а унижението – изцепка, валидираме насилието
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Вълна от сигнали за спекула на коледните базари в София, институциите влизат на проверки
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Бившият шеф на АПИ: Все още не са ми връчили обвинението
Редактор: Никола Тунев