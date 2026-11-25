Международна операция срещу измамите с хранителни продукти доведе до ареста на 79 заподозрени и разбиването на 18 организирани престъпни групи, съобщи европейската полицейска служба Европол. Ведомството информира, че хранителни продукти на стойност близо 80 милиона евро са били конфискувани. Операцията на европейската полицейска служба е продължила шест месеца, като в нея участваха 57 страни. Тя бе подкрепена от Европейската комисия и Интерпол.

Следователите иззеха също така близо половин милион подправени продукти, почти 230 000 литра напитки с незаконно променен състав и около 1,7 милиона килограма некачествени хранителни продукти, посочи Европол. Сред конфискуваните продукти са били предимно алкохолни напитки и месо, както и плодове и зеленчуци.

Европол отбеляза, че членовете на престъпните организации са използвали разнообразни измамни методи, като са подправяли растителни масла и са поставяли фалшиви етикети на евтини вина, за да ги представят като по-скъпи. Храни с изтекъл срок на годност или дори развалени храни са били опаковани наново, като са им били поставяни нови етикети.

Европол предупреди, че измамата с хранителни продукти представлява заплаха за общественото здраве. "Подправената храна и хранителните продукти с променено съдържание могат да причинят заболявания, да уронят стандартите за хранителна безопасност и да манипулират пазарните механизми", допълни европейската служба.