Осъдиха Габриела Сашова и Красимир Георгиев на по 6 години затвор за проява на жестокост към животни и създаване на порнографски материали с тях. И двамата трябва да платят глоби в размер на по 5112 евро.

Съдът прие, че деянията спрямо животните са извършени по особено мъчителен за тях начин и с особена жестокост. В присъдата се посочва, че двамата са действали в периода 05.03.2023г.- 07.12.2024г. Те са заснемали порнографски материали с различни животни, Сашова ги убивала по изключително мъчителен начин, като са използвала оръжие тип „мачете“, електрошоково устройство тип „тейзър“ и други, а Георгиев снимал деянията.

Присъдата не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана в 15-дневен срок пред Софийския апелативен съд.

Припомняме, че случаят предизвика широк обществен отзвук, а граждани се събраха на протести в София и Перник.