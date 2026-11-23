Генералният секретар на НАТО Марк Рюте предупреди за „засилващи се злонамерени действия срещу нашите държави“. Той посочи саботажи по железопътната инфраструктура, атаки срещу товарни кораби в морето, непрестанни кибератаки и последните инциденти със сигурността в Полша и Черно море, предава БГНЕС. В изказване пред Парламентарната асамблея на НАТО по време на годишната ѝ сесия в Берлин Рюте заяви, че страните членки на Алианса са изправени пред все по-нарастващи заплахи, сред които саботажи, кибератаки, нарушения на въздушното пространство и навлизане в морските зони.

„Един ден може да става дума за палеж на фабрика или дронове, които блокират работата на летище. На следващия – за саботаж на железопътна инфраструктура, атаки срещу товарни кораби или кибератаки. Последните са непрестанни“, каза генералният секретар на НАТО.

Той обърна внимание на „опасен инцидент“ в Полша на 20 ноември, както и на няколко сериозни развития в Черно море през последните седмици. Той посочи, че НАТО работи съвместно с Румъния, България и Турция за противодействие на заплахите.

Ръководителят на Алианса предупреди, че тези рискове няма да изчезнат в близко бъдеще. По думите му всички съюзници са засегнати заради взаимосвързаната инфраструктура, включително газопроводи, кабели, енергийни мрежи и икономики.

„Всички ние сме обект на атаки и всички сме засегнати“, подчерта Рюте, призовавайки страните членки да засилят усилията си за своевременно противодействие на нововъзникващите заплахи.

Генералният секретар призова съюзниците да увеличат разходите за отбрана и инвестициите в сигурността. Той отбеляза, че според прогнозите няколко държави членки вече ще изпълнят или надхвърлят целта на Алианса за отбранителни разходи в размер на 5% от БВП още тази година.

Рюте настоя и за разширяване на производството на отбранителна техника, включително системи за противовъздушна отбрана, дронове, средства за борба с безпилотни летателни апарати и високоточни оръжия с голям обсег.

Той заяви, че НАТО напредва в разширяването на производството на боеприпаси. Според прогнозите до следващата година Алиансът ще разполага с капацитет за производство на около 4 милиона артилерийски снаряда годишно – почти два пъти повече спрямо нивото от 2025 г.