Алис Хуан, китайката в основата на скандала около компанията Nvidia, е била в контакт със служител на китайското разузнаване в продължение на повече от година по време на любовната си връзка с бившия изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуан, съобщи вестник „Ню Йорк таймс“.

Тя е поддържала контакти със служител на китайското Министерство на държавната сигурност от пролетта на миналата до есента на тази година, посочва изданието, като се позовава на запознати с докладите, описващи срещите им.

Говорител на Дженсън Хуан отказа да коментира. Nvidia и посолството на Китай във Вашингтон също засега не коментират. Няма официална реакция и от страна на Алис Хуан.

Алис Хуан е бивш ръководител на „Мегаспийд Интернешънъл“, компания от Сингапур и важен клиент на Nvidia, закупувал в миналото чипове от компанията за милиарди. От 2024 г. сингапурската компания е обект на разследване от американските власти за контрабанден износ на съвременни чипове с изкуствен интелект за Китай.

Публикацията на „Ню Йорк таймс“ излиза в момент, когато официални представители на САЩ поставиха под съмнение твърденията, че Алис Хуан е шпионка, както вестникът съобщи миналия месец. Това предизвика скандал, довел до оставката на Дженсън Хуан две седмици по-късно и до рязко понижение в цената на акциите на Nvidia.

Главният прокурор на САЩ Тод Бланш заяви този месец, че Министерството на правосъдието засега не е стигнало до извода, че тя е била агент на китайските служби.

Директорът на националното разузнаване на САЩ Джейсън Клейтън повтори това вчера. „Главният прокурор Бланш беше пределно ясен, че в момента върви разследване както срещу госпожа Хуан, така и срещу компанията, по различни линии“, посочи Клейтън.

Скандалът повдигна темата за контрола на Вашингтон върху износа на стоки за Китай. Конгресмени и от двете партии поставиха въпроса дали правителството на Тръмп не проявява небрежност при спазването на правилата за износа на полупроводници, които са много ценна стока.