Снимка: БГНЕС
Тежък кран се преобърна в района на Свети Влас, който временно затвори за движението пътя Бургас - Варна.
Машината е излязла от пътното платно и се е озовала в крайпътната канавка, върху стръмен горист склон.
В момента на място се провежда операция по изтеглянето ѝ с помощта на специализирана тежка техника.
Снимка: БГНЕС
Заради сложността на операцията и необходимостта от обезопасяване на района преминаването на автомобили е временно преустановено.
Снимка: БГНЕС
Причините за инцидента се изясняват.
Редактор: Никола Тунев
Източник: БГНЕС