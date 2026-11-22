„Аз смятах, че трябва да бъда там, в тази операционна, и да помагам. Забранено ми беше, изтикаха ме и заключиха вратата. И аз останах отвън“. Така д-р Маргарита Бояджиева-Райчева си спомня един от най-тежките моменти в живота си - деня, в който загуби своя 6-годишен внук Ангел. Момчето почина на 4 април 2025 г. след стоматологична интервенция под обща анестезия в частна болница в Пловдив.

Самата тя е анестезиолог с дългогодишен професионален опит. Познава рисковете, медикаментите и действията, които лекарите трябва да предприемат, когато животът на пациент е застрашен. В онзи ден обаче остава от другата страна на вратата - с професионалните си знания, инстинкта си на лекар и ужаса на баба, която не може да помогне на собственото си внуче.

Повече от година и половина след трагедията д-р Бояджиева-Райчева застана пред Лора Крумова в „На Фокус“ по NOVA, за да разкаже за последните часове от живота на Ангел, за поредицата от медицински грешки, допуснати според нея от анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев, и за въпросите, чиито отговори семейството продължава да търси.

„И ето тук идва моментът, който аз никога, докато съм жива, няма да забравя и да простя. Защо той не ме повика? Толкова ли беше голямо неговото его? Да ме повика аз да вляза, да помогна? Това е неписаният кодекс на анестезиолозите - когато имаш проблем, търсиш друг колега. Става въпрос за живот“, заяви тя.

Поредица от грешки и петкратно завишена доза медикамент

Според д-р Бояджиева-Райчева в хода на медицинската интервенция са допуснати множество пропуски - от подготовката на детето до извеждането му от общата анестезия. Тя отправи сериозни критики към действията на двамата анестезиолози - д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев.

„Мисля, че има много грешки още от началото - при подготовката, при воденето на анестезията и при извеждането на детето от анестезия. Колегата Мандев е напуснал клиниката в един часа, без да е сигурен, че Ангел е с възстановено ефективно спонтанно дишане. Да, съзнание е имал, но не е дишал добре. Той, знаейки колко „Нивалин“ е направил, е трябвало да остане да го наблюдава“, категорична е тя.

По думите ѝ на детето са приложени общо 25 милиграма от медикамента „Нивалин“, който се използва за преодоляване на действието на мускулния релаксант в края на анестезията. Според нея количеството е пет пъти по-високо от необходимото.

„Знам със сигурност, че е назначено 10 плюс 10 милиграма, записано в анестезиологичния лист. И после устно още 5, които обаче д-р Мандев и анестезиологичната сестра са признали, че са направени. Общо 25 милиграма. Огромна доза антидот, която довежда до холинергична криза“, обясни анестезиологът.

Тя посочи, че сред проявите на подобно състояние са затрудненото дишане, обилното слюноотделяне и посиняването вследствие на недостатъчното снабдяване на организма с кислород. Именно такива симптоми, по думите ѝ, е имал Ангел, когато тя пристигнала в болницата.

„Защо да имам притеснения? Аз съм анестезиолог“

Ден преди фаталната интервенция Ангел посещавал детска градина. Баба му и дядо му го взели оттам, а на следващата сутрин той постъпил в лечебното заведение за лечение на множество кариеси. Семейството било запознато с предстоящата обща анестезия и не изпитвало притеснения.

„Защо да имам притеснения? Аз съм анестезиолог. Общата упойка, когато е направена по правилата и отговорно от анестезиолога, не трябва да бъде страх за хората. Затова е общата анестезия - да осигури спокойствие, да отнеме болката на пациента, да осигури спокойствие на оператора, за да работи той както трябва“, подчерта д-р Бояджиева-Райчева.

Тя обясни, че от професионалния си опит познава подобни интервенции, включително при деца със специални потребности. Целта в случая с Ангел била стоматологичните проблеми да бъдат отстранени наведнъж, без детето да бъде подлагано на стрес от многократни посещения в зъболекарския кабинет.

Телефонното обаждане, което променя всичко

Малко след приключването на интервенцията майката на Ангел се обадила на д-р Бояджиева-Райчева с молба незабавно да отиде в болницата, тъй като детето не било добре.

Когато пристигнала, тя заварила внука си неспокоен, със сериозно затруднено дишане и посинели крайници. Две медицински сестри се опитвали да отстранят натрупващите се секрети с портативен аспиратор. Бабата поискала незабавно да му бъде подаден кислород и да бъде измерена сатурацията му. По думите ѝ едва тогава персоналът започнал да търси необходимото оборудване.

„Болницата, за съжаление, въпреки че се правят общи анестезии, включително и на деца, няма готовност, няма стая за събуждане. Няма стая, в която да бъдат осигурени най-необходимите неща - наблюдение на монитор, кислород, централна аспирация и персонал, който е обучен да работи в такива ситуации“, заяви тя.

Според д-р Бояджиева-Райчева д-р Мандев е напуснал лечебното заведение, без да предаде детето за последващо наблюдение на другия анестезиолог, д-р Любомир Морев, който по това време се намирал в болницата.

„Смятах, че трябва да бъда в тази операционна и да помагам“

След като състоянието на Ангел се влошило, д-р Морев го отвел в съседната операционна. Бабата се опитала да влезе, за да окаже професионална помощ, но по думите ѝ това не ѝ било позволено. „Някакъв инстинкт от дългите години работа - хукнах, даже грабнах шапка, маска, да вляза както трябва. Аз смятах, че трябва да бъда там, в тази операционна, и да помагам. Забранено ми беше, изтикаха ме и заключиха вратата. И аз останах отвън“, спомни си тя.

Междувременно д-р Бояджиева-Райчева се опитвала да се свърже с д-р Мандев, за да разбере какви медикаменти са приложени на детето. Твърди, че той не отговарял на телефонните ѝ обаждания и се появил значително по-късно.

Според разказа ѝ през това време д-р Морев направил неуспешен опит да интубира Ангел. „И ето тук идва моментът, който аз никога, докато съм жива, няма да забравя и да простя. Защо той не ме повика? Толкова ли беше голямо неговото его? Да ме повика аз да вляза, да помогна? Това е неписаният кодекс на анестезиолозите - когато имаш проблем, търсиш друг колега. Става въпрос за живот на дете, на пациент. Няма значение. Трябва да дойде и другият да помогне“, заяви бабата.

Д-р Бояджиева-Райчева смята, че дори след настъпването на усложненията е съществувала възможност животът на детето да бъде спасен. По думите ѝ при повторния опит за интубация на Ангел бил приложен мускулен релаксант, но д-р Морев не успял да осигури проходими дихателни пътища. Според нея интубацията била извършена едва след завръщането на д-р Мандев.

„Всички знаем, така учим и студентите - в момента, в който направиш релаксант и спре спонтанното дишане на пациента, оттук нататък животът на този пациент, защото той не диша сам, е в твоите ръце - на анестезиолога“, обясни тя. Докато чакала пред заключената операционна, бабата не допускала, че ще загуби внука си. Успяла дори да организира приемането му в детска реанимация в друго лечебно заведение, където той да остане под специализирано наблюдение след овладяването на кризата. До преместването му обаче така и не се стигнало.

„Не искам да има други семейства като нашето“

Днес д-р Бояджиева-Райчева настоява не само за изясняване на отговорността за смъртта на Ангел, но и за по-строг контрол върху условията, при които лечебните заведения извършват медицински интервенции. Тя не приема факта, че болницата продължава да работи въпреки констатираните от контролните органи нарушения и последвалия спор за разрешението ѝ за лечебна дейност. „Аз загубих внучето си, никой няма да ни го върне, но не искам да се случва и на други пациенти или, не дай си Боже, на деца. Не искам да има други семейства като нашето нещастно, за което няма вече нито радост, нито празници, които да бъдат на 100%“, сподели тя.

Анестезиологът подчерта, че не обвинява колегите си в умишлено причиняване на смъртта на детето, но според нея те не са проявили необходимата професионална отговорност.

Смъртта на Ангел не е единствената трагедия, която семейството преживява през последната година и половина. Точно година след кончината на момчето, на същата дата - 4 април, умира и неговият дядо, чието име детето е носело.

По думите на д-р Бояджиева-Райчева съпругът ѝ изключително трудно понесъл загубата на внучето им. Днес тя се опитва да бъде опора на сина и снаха си и да помага в грижите за другото си внуче.

Д-р Бояджиева-Райчева призова институциите да поставят безопасността на пациентите над икономическите интереси на лечебните заведения. „Нека болниците да работят по правилата. Нека навсякъде да има всичко. Не да се страхуват, че ако на тази болница отнемат лиценза, тя ще фалира, защото има кредити. Няма значение. Става въпрос за човешки живот. Всичко трябва да бъде както трябва - обучен персонал, условия, при които да се работи. Всичко, което се предлага на пациентите, които отиват там за лечение, трябва да бъде проверено“, категорична бе тя.

Семейството продължава да очаква справедлив съдебен процес. Не защото той би могъл да върне Ангел, а защото според близките му установяването на отговорността е необходимо, за да не се повтори трагедията.

Докъде стигна разследването за смъртта на Ангел?

Шестгодишният Ангел Райчев почина на 4 април 2025 г. след стоматологична интервенция под обща анестезия в частната болница „Медикус Алфа“ в Пловдив. Случаят предизвика широк обществен отзвук и поредица от протести с искане за справедливост.

След продължително разследване и изготвяне на седморна комплексна съдебномедицинска експертиза прокуратурата привлече към наказателна отговорност трима медици - анестезиолозите д-р Пламен Мандев и д-р Любомир Морев и стоматолога д-р Десислава Георджева.

Двамата анестезиолози са обвинени в причиняване на смърт поради немарливо изпълнение на медицинската професия. Обвинението срещу стоматоложката е свързано с извършването на дентално лечение под обща анестезия на пет деца, включително Ангел, в лечебно заведение, което според прокуратурата не е разполагало с необходимото разрешение за тази дейност. На 9 ноември 2026 г. Окръжният съд в Пловдив върна делото на прокуратурата заради неясноти и недостатъчна конкретика в обвинителния акт. И тримата медици не се признават за виновни.

Междувременно заповедта за отнемане на разрешението за лечебна дейност на болницата беше отменена от съда и лечебното заведение продължи да работи.

Целия разговор гледайте във видеото.