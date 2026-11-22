Гръцката полиция осуетила предполагаем план на 14-годишно момче да нападне училище и да застреля други ученици, които по думите му многократно са го тормозили. Властите определят случая като безпрецедентен за страната.

Службата за борба с тероризма започнала разследване, след като получила информация от чуждестранна служба за потребител в платформата Telegram, който заплашвал да извърши масова стрелба.

Полицаите установили, че профилът принадлежи на тийнейджъра. Според разследващите той търсил информация за стрелби в училища, опитвал се е да купи огнестрелни оръжия и военно оборудване и обмислял да заснеме нападение и да публикува записа в интернет. Освен това вече бил купил и 35-сантиметров нож.

Пред полицаите момчето казало, че искало да накаже група от 10 до 15 непълнолетни, които многократно са го обиждали и нападали физически.

Властите заявиха, че няма доказателства за възприемане на крайни възгледи или за терористичен мотив. Те описаха случая като опит за целенасочено насилие, подтикнато от желание за отмъщение.