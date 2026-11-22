Бреговата охрана на Финландия разпространи снимки на горящ руски товарен кораб, ударен от дронове във Финския залив. Плавателният съд „Спарта 2“ пътувал към Калининград, когато бил атакуван близо до руския остров Хогланд. Финландските власти смятат, че дроновете вероятно са украински.

Според командира на естонския флот Иво Варк корабът не е потънал, но двигателите му са повредени и не могат да бъдат използвани. По думите му плавателният съд първоначално бил в изключителната икономическа зона на Естония, но се отклонил към Финландия и навлязъл в нейни териториални води. Спасителните операции се извършват от финландските власти.

Случаят е необичаен заради голямото разстояние – мястото на атаката се намира на близо 1000 километра от Украйна. Руските власти първоначално съобщиха, че екипажът е евакуиран, но по-късно уточниха, че евакуация не е необходима.

Според руската държавна информационна агенция корабът е превозвал бои и лакове. Руски журналисти в изгнание обаче твърдят, че през 2025 г. „Спарта 2“ е бил използван за извозване на руска военна техника от Сирия.