Снимка: NOVA
-
Удареният от дронове руски кораб „Спарта 2” вече е извън финландски води
-
АПИ предупреждава шофьорите да са готови за зимни условия
-
Едночасови стачки в седем държавни институции
-
Втори кораб беше атакуван с дронове край либийския град Бенгази
-
Радослав Янков преди старта на сезона в Китай – „Вярвам, че имам още какво да покажа”
-
След осем години работа Севда Шишманова завърши снимките на филма за атентата в Сарафово
Днес Светият синод ще се събере, за да избере наместник на Ловчанската епархия след смъртта на митрополит Гавриил.
Той ще трябва да организира процедурата за избор на нов митрополит. За него първоначално ще бъде определен списък с кандидати, а след това ще се проведе и гласуване.
В първия му етап свещениците и миряните в епархията ще изберат двама кандидати, а във втория окончателното решение ще вземе Светият синод. Процедурата обикновено продължава около три месеца. Днес тленните останки на митрополит Гаврил ще бъдат положени за поклонение в Ловеч, а погребението се очаква да се състои утре.
Редактор: Цветина Петкова