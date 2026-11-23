Враждебните действия на Русия струват на Великобритания най-малко 2 милиарда паунда годишно, сочи доклад на шотландския депутат Грейм Дауни. Но тази сума е само отправна точка. Дълбоката промяна в подхода на Москва към саботажа означава, че истинската цена ще продължи да нараства.

Макар че Русия продължава да използва списъци с цели, останали от Студената война - от ключови транспортни възли и военни обекти до енергийна и комуникационна инфраструктура - тя заменя висококвалифицираните оперативни служители с евтини технологии и наемане на хора за еднократни операции. Преминаването към модел, при който количеството е по-важно от качеството, представлява много по-непредсказуема заплаха. При него се използват мрежи от евтини и ненадеждни компоненти, при които се очакват повреди или загуби на отделни елементи, но цялостната система все пак да работи успешно. Чрез извършването на голям брой евтини операции, които често се провалят поотделно, Москва все пак постига целите си - да предизвиква непропорционално силно психологическо негативно въздействие и постепенно да изтощава западните служби за сигурност.

Тази оперативна трансформация се засили след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г. В рамките на месеци над 400 служители на руското разузнаване, действащи под дипломатическо прикритие, бяха експулсирани от цяла Европа. Оттогава този брой се е увеличил до над 700. Очакваше се масовата чистка да парализира руските шпионски мрежи, но вместо това тя ускори завоя на Москва към т.нар. гиг-икономика - наемане на служители за извършването на определена задача. Операциите вече се провеждат не от "дипломати" контраразузнавачи, а от лица, които получават заплащане за изпълняване на определна мисия. Тези хора често не са наясно кои са техните ръководители или какви са истинските цели на мисията им.

Оперативни лица от типа гиг-икономика

Наемани чрез приложения за съобщения и получаващи заплащане в криптовалута, оперативните лица, действащи по модела на гиг-икономиката получават задачи за палежи и други атаки срещу имущество, както и за побои, отвличания и заговори за убийства.

Пример за опит за убийство е случаят от август 2026 г., за който писа The Guardian. Става дума за руски план за убийството на украинско-американски гражданин във Варшава, който е бил осуетен от полските власти.

Друг пример за опит за посегателство е случаят с Христо Грозев, за който също пише The Guardian. През февруари 2023 г. той седи в кафене в Ню Йорк, като същата вечер трябвало да се върне със самолет в дома си във Виена. Тогава американски служители на правоохранителните органи му съобщават новина, която променя живота му.

Стопкадър: NOVA

„Казаха ми, че не е добра идея да се връщам в Австрия, защото имало разузнавателна информация, според която там ме очаква група за нападение“, разказва Грозев, който през последните години разгневи Кремъл. „Попитах: „Възможно ли е да става дума само за хакерска атака и наблюдение?“ А те ми отговориха: „Според това, което сме видели, определено става дума за нещо повече", допълва още българинът.

Това е цялата информация, която Грозев получава, но въпреки това той решава да не се качи на самолета. Няколко седмици по-късно става известно за координирани арести във Великобритания на членове на българска шпионска група, за която се смята, че е работила за руското разузнаване.

Като пример за физическо нападение може да бъде посочен случаят с нападението срещу Леонид Волков - един от водещите помощници на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални. Атаката се случва пред дома му във Вилнюс, Литва, ръката му е счупена в резултат на побоя. За нападението са задържани трима души. Литовското разузнаване заяви, че атаката вероятно е организирана от Русия.

BREAKING: Alexei Navalny’s closest advisor, Leonid Volkov has suffered severe injuries after having been struck repeatedly with a hammer by an attacker in Lithuania. https://t.co/UuSOKeRqtf — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2024

Още един пример: През септември 2026 г. Министерството на правосъдието обяви издаването на обвинителния акт срещу петима души, работили за разузнавателните служби на Руската федерация за извършване на нападения и убийства по целия свят, включително в Съединените щати. Предполага се, че мрежата, наред с други дейности, е плащала и се е опитвала да плаща на лица в Съединените щати и на други места, за да извършват предварително разузнаване и да осъществяват целенасочени убийства. Тя е възлагала и на свои сътрудници да извършват или да правят опити за извършване на терористични актове срещу гражданска и военна инфраструктура в европейски държави, които подкрепят Украйна или се смята, че я подкрепят.

Друг пример, но този път за театрална акция: Близо до Айфеловата кула бяха поставени пет ковчега, за което френските разузнавателни служби смятат, че е дело на Русия. Ковчезите бяха увити във френското знаме и имаха надпис „Френски войници на Украйна“. В други случаи графити пък целят да разпалят антисемитските настроения в Париж.

Russia link suspected in Eiffel Tower coffin mystery https://t.co/GdgAwiJG8v — BBC News (World) (@BBCWorld) June 3, 2024

И така макар че много от тези акции са аматьорски изпълнени, стоящите зад тях намерения и потенциалните щети са реални.

Сред акциите са и организирането на различни палежи, като например в склад в Лондон, в който се съхранявала помощ за Украйна, магазин в Литва, фабрика в Полша и други. През 2025 г. западните разузнавателни служби едва успяват да предотвратят катастрофа, след като запалителни устройства, поставени в товарни самолети, се възпламеняват в товарни депа на земята, вместо по време на полет.

Освен търговски обекти кампанията на Москва е насочена и срещу критичната инфраструктура. В морето използваният модел на действие ескалира. От 2023 г. насам свързани с Русия търговски кораби под флагове на различни държави - от Китай до островите Кук, многократно прекъсват електрически и комуникационни кабели, влачейки котвите си по морското дъно. Руските власти дори подкрепят такива действия с военна сила - през 2025 г. вдигат във въздуха изтребители, за да възпрат естонските власти да се прибижат до подозрителен кораб. Също така изпращат и разузнавателни кораби и подводници в близост до западните граници.

Паралелно с това се наблюдава ескалация и във въздуха. Организират се операциите, при които с електронни смущения и наблюдение с дронове се нарушава работата на гражданската авиация.

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Близо 123 000 полета над балтийското въздушно пространство са били засегнати от руско заглушаване на навигационните сигнали през първите четири месеца на 2025 г., съобщава изданието АА. Прекъсванията показват скок в инцидентите, застрашаващи търговската авиация.

Също така Русия проучва и европейски военни бази и транспортни възли с цел да се проверят противовъздушната отбрана и нейните слаби места. Впоследствие действията прерастват в открити нарушения на въздушното пространство от руски военни самолети и ракети, а въоръжени дронове многократно падат или се взривяват на територията на Полша, Латвия и Молдова.

През август 2026 г. дрон, натоварен с експлозиви, се разби в крилото на паркиран украински товарен самолет на летище "Лайпциг/Хале" в Германия. Устройството не се взриви, с което е предотвратена голяма експлозия на самолет, който преди това е превозвал военни боеприпаси.

Снимка: БТА

Така става ясно, че Русия все повече разчита на наемници, които да изпълнят определени задачи. За Москва обаче провалите в операциите са почти толкова полезни, колкото и успехите. Дори неуспешен удар предизвиква паника в Европа, изтощава служби за сигурност и хвърля заплашителна сянка далеч отвъд реалните възможности на Русия.

Киберкампаниите на Москва

Същата логика стои и зад киберкампаниите на Кремъл, при които самата заплаха за критичната инфраструктура често е достатъчна, за да бъде постигнат възпиращ ефект. Кибератаките срещу норвежки язовир и шведска отоплителна централа през 2025 г. причиниха незначителни материални щети. Те обаче оказаха психологическо въздействие.

Също през 2025 г. кибератака срещу голяма полска централа за производство на електроенергия и топлинна енергия застраши да остави половин милион души без отопление през зимата. Макар да не се стигна до прекъсване на електрозахранването, разрушителният потенциал на атаката не можеше да бъде пренебрегнат.

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Както при физическия саботаж, така и при кибероперациите извършителите варират от действащи по собствена инициатива посредници, като проруските хакери в Швеция, до елитни хакерски звена, ръководени от руското разузнаване в Полша.

Във всички тези области Русия е превърнала непредсказуемостта и нарушаването на нормалното функциониране в предпочитано стратегическо оръжие. Използването на лесно заменими, слабо обучени посредници, ръководени дистанционно от държавни служители, последователно предизвиква психологическа негативна реакция. В същото време оперативните провали на косъм предотвратяват човешки жертви. Разчитането на некомпетентността на Русия обаче не може да бъде надежден начин за защита на живота на европейците.