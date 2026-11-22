Движението за права и свободи вече е част от групата на консерваторите, християндемократите и асоциираните членове в Парламентарната асамблея на НАТО. Решението за приемането на формацията беше взето по време на 72-рата годишна сесия на асамблеята, която се провежда в германската столица Берлин.

ДПС е представлявано на форума от народния представител Станислав Анастасов.

Политическото семейство обединява представители на Европейските консерватори и реформисти (ЕКР) и Европейската народна партия (ЕНП), както и други десни и консервативни политически сили от държавите съюзници в НАТО.

Снимка: ДПС

Сред тях са управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (AK Parti), Републиканската партия на САЩ и Консервативната партия на Великобритания.

Снимка: ДПС