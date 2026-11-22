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Руски военен кораб вероятно е унищожен след мощна експлозия и последвал пожар в пристанището на либийския град Бенгази. Плавателният съд е предварително идентифициран като ракетната корвета „Меркурий“ от клас „Стерегущий“, проект 20380, съобщи специализираното издание Naval News.
Правителството на Източна Либия потвърди, че експлозията е станала на борда на руски кораб, акостирал във военноморската база в Бенгази. Според предварителните резултати от разследването се подозира нападение с безпилотни летателни апарати.
Двама медицински източници съобщиха пред Reuters, че има двама пострадали, но към момента няма данни за загинали. Броят и националността на ранените остават неизвестни.
The Russian Russian Project 20380 Steregushchiy-class corvette Mercury in Benghazi, Libya exploded today in what has been attributed to a Ukrainian strike. The corvette, which was in port after escorting shipments to the northeastern port held by Khalifa Haftar’s forces, has reportedly sunk, although definitive details on that have yet to emerge. Should the incident be confidently attributed to Ukraine, the strike would mark a notable expansion of Ukrainian strike capabilities.— OSINTdefender (@sentdefender) November 22, 2026
Според либийските власти корабът е спрял в Бенгази за попълване на запасите си по пътя обратно към Русия. Пристанищната инфраструктура не е засегната.
Правителството на Източна Либия осъди предполагаемото нападение като нарушение на суверенитета на страната и заплаха за морската сигурност. Властите заявиха, че няма да позволят либийската територия и териториалните води да се превръщат в арена на международни конфликти.
A Russian Navy Steregushchiy-class corvette mysteriously exploded and caught fire in the port of Benghazi, Libya, overnight. https://t.co/S8ppUXCh2t— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026
Според Naval News корветата е почти сигурно унищожена. Все още обаче не е ясно дали плавателният съд е потънал край кея, или е изгорял, оставайки на повърхността. Сателитни изображения и видеокадри, анализирани от специализираното издание, показват мащабен пожар. Корабът е престоявал в пристанището няколко дни преди експлозията.
По информация на Naval News корветата е ескортирала руски товарни кораби, използвани за транспортиране на оръжия за износ.
Footage of the Russian Navy's Steregushchiy-class corvette Merkury suffering a catastrophic explosion in the port of Benghazi, Libya, last night. The ship was destroyed. https://t.co/hw1mez49Ab— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 22, 2026
Плавателният съд е сред по-новите бойни кораби на руския военноморски флот. Построен е в корабостроителницата „Северная верф“ в Санкт Петербург и официално влиза в експлоатация през май 2023 г. Корветата е с дължина 104,5 метра, разполага с противокорабни ракети, 100-милиметрово оръдие и торпедно въоръжение. Екипажът ѝ наброява около 90 военнослужещи.
Макар формално да принадлежи към руския Черноморски флот, заради войната в Украйна корабът оперира от бази на Северния флот в Арктика. Руските власти не са коментирали инцидента. Няма и поета отговорност за предполагаемото нападение, нито официално потвърждение, че засегнатият кораб е именно „Меркурий“.
Редактор: Цветина Петкова