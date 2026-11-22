Могат ли кофите за боклук да се превърнат в забележителност? В Белоградчик това вече се случва благодарение на художничката Лилия Захаринова. Тя превръща обикновените метални контейнери в цветни картини, които допринасят за по-различния облик на града.

Идеята ѝ се ражда от желанието да промени гледката на сивите контейнери. Постепенно върху тях се появяват различни рисунки – цветни къщички, приказни герои и дори емблематични сгради от стария Белоградчик. За последните Лилия използва стари черно-бели фотографии, които пресъздава в цвят.

Инициативата бързо печели симпатиите на местните жители и туристите. „Много хубаво, специална украса на града. Не само за гостите, а и за нас. Гледката е по-различна в това сиво ежедневие“, коментира жителят на Белоградчик Васко Маджаров.

Един от контейнерите е изрисуван специално за основното училище „Васил Левски“. На него е изобразен Малкият принц от едноименната книга на Екзюпери. Според директора Илиянка Панайотова рисунката е не само атракция за децата, но и начин да бъдат насърчени да прочетат произведението.

Идеята получава подкрепа и от общината, която осигурява необходимите бои и материали. Те са устойчиви на слънчева светлина и запазват цветовете си въпреки ежедневната употреба на контейнерите. Първоначално ще бъдат обновени около десет контейнера, които ще бъдат разположени по главната улица към Белоградчишките скали. Според кмета Боян Минков така градът ще стане още по-пъстър и привлекателен.

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