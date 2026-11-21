Археолози откриха стотици каменни саркофази, златни накити и статуетки на богини в древен некропол в Северен Египет. Находките от Тел Ком Абу Било предоставят нови сведения за погребалните обичаи през Птолемеевия период преди повече от 2200 години, съобщи Arkeonews. Откритието, обявено на 18 ноември от египетското Министерство на туризма и антиките, е направено от екип към Върховния съвет по антиките.

В горния археологически пласт са открити стотици каменни саркофази, част от които са повредени вследствие на грабежи и добив на строителен камък в миналото. Намерени са също теракотени саркофази, останки от дървени ковчези и сводести гробници от непечени тухли. Някои от саркофазите са с човешка форма, докато други са украсени с изображения с преувеличени черти на лицето – разнообразие, което предполага практикуването на различни погребални традиции в некропола.

Сред най-забележителните находки са три теракотени статуетки на Изида-Афродита, съчетаващи характеристиките на египетската богиня Изида и гръцката богиня на любовта и красотата Афродита. Открит е и фрагмент от теракотен капак, изобразяващ богинята, седнала върху лотосов цвят и кърмеща детето си Харпократ – гръцкия еквивалент на египетския бог Хор в детската му форма. Изображенията свидетелстват за преплитането на египетските и гръцките религиозни традиции през елинистическата епоха, започнала след завладяването на Египет от Александър Велики през 332 г. пр. Хр.

Археолозите са намерили още златни накити, пластини и предмети с формата на езици. В Древен Египет поставянето на златни езици в устата на мумии е било свързано с вярването, че починалите ще могат да говорят в отвъдния живот. Сред останалите находки са погребални статуетки ушебти с йероглифни надписи, амулети с формата на скарабеи, защитни символи на окото Уаджет, малки сфинксове и фрагменти от статуи на бог Хор, както и погребения на два сокола.

Генералният секретар на Върховния съвет по антиките Хишам ел Лейти посочи, че толкова голямо струпване на саркофази и погребения в открития двор на некропола е безпрецедентно за този обект. Тел Ком Абу Било се намира в района на древния град Теренутис, в западната част на делтата на Нил, близо до Уади ел Натрун, където се е добивал натрон – сол, използвана при мумифицирането.

Първоначалните оценки на погребалните дарове показват, че некрополът е бил използван не само от представители на елита, но предимно от хора от средната класа. Археолозите продължават да изследват датировката на гробовете, погребалните практики и връзките между находките, за да установят повече подробности за вярванията и обичаите на древните жители на Теренутис.