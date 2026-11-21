Формирането на новия Висш съдебен съвет (ВСС) е на финалната права. Днес следователите от цялата страна гласуват, за да определят своя представител в кадровия орган на съдебната власт. Избирателната активност надхвърли 70%, а името на последния член от професионалната квота се очаква да стане известно най-късно до 23 часа тази вечер.

Общо 453-ма следователи имат право да участват във вота, а кандидатите за единственото място са двама - Петко Петков от Националната следствена служба (НСлС) и Бойко Атанасов от следствения отдел към Софийската градска прокуратура.

Гласуването се провежда единствено с хартиени бюлетини, а за избран се смята кандидатът, получил повече от половината действителни гласове. До 21 часа петте избирателни секции в страната трябва да изпратят в сградата на ВСС протоколите с резултатите от гласуването, както и видеозаписите от преброяването на бюлетините.

Двамата кандидати – с акцент върху диалога и прозрачността при кадровите решения

Необходимостта от конструктивен диалог между институциите и гарантирането на реална конкуренция при избора на ръководители в съдебната система са сред темите, които поставиха двамата претенденти за място във ВСС. „Диалогът е нещо задължително, не необходимо. Като говорим за принципа за разделение на властите, това не значи липса на диалог между властите. Напротив“, заяви Петко Петков.

Бойко Атанасов от своя страна постави въпроса за начина, по който се номинират кандидати за ключови ръководни позиции в съдебната власт. „Според мен трябва да се замислим първо дали процедурата за номиниране на главен прокурор, за директор на Националната следствена служба, за председател на Върховния административен съд, е такава, че да не ограничава да се провеждат избори с един кон“, посочи той.

Сред първите, упражнили правото си на глас, бяха бившият директор на Националната следствена служба и бивш изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и бившият служебен министър на правосъдието Мария Павлова. Сарафов подчерта необходимостта от прекратяване на продължителния период, през който Висшият съдебен съвет работи с изтекъл мандат. „Това четиригодишно безвремие, този съвет с орязани правомощия не можеше да продължи. Това е някаква агония за цялата система“, заяви той.

Бившият служебен министър на правосъдието Мария Павлова открои необходимостта бъдещият представител на следователите да поддържа активна комуникация както с магистратите, които са го избрали, така и с останалите членове на кадровия орган. „За нас е много важно този представител да има диалог както с колегите си в Прокурорската и Съдийската колегия, така и с нас, да има обратна връзка, каквато досега е липсвала“, посочи Павлова.

Как ще изглежда съставът на новия Висш съдебен съвет?

Кадровият орган на съдебната власт се състои от общо 25 членове, разпределени в две колегии – Съдийска и Прокурорска. В състава му влизат 11 представители, избрани пряко от магистратите, 11 представители, излъчени от Народното събрание, и трима членове по право.

Съдийската колегия включва общо 14 членове. Двама от тях участват по право - председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС). Останалите 12 места са разпределени поравно между професионалната и парламентарната квота - шестима представители се избират от съдиите, а други шестима - от Народното събрание.

Прокурорската колегия се състои от 11 членове, като главният прокурор участва в нея по право. Петима членове се излъчват от професионалната общност - четирима от прокурорите и един от следователите. Останалите пет места се попълват от парламентарната квота. С определянето на представителя на следователите ще приключи изборът на всички 11 членове от професионалната квота на новия ВСС.

На фона на призивите за възстановяване на диалога в съдебната система и между отделните власти новият парламент на Темида ще бъде изправен пред редица ключови кадрови решения. Сред първите му задачи се очертава изборът на титулярен главен прокурор. Предстои да бъде определен и нов директор на Националната следствена служба, след като Борислав Сарафов подаде оставка и от тази длъжност.

Мариан Маринов обмисля кандидатура за директор на Националната следствена служба

Настоящият изпълняващ функциите директор на НСлС Мариян Маринов не изключи възможността да участва в бъдещата процедура за избор на титуляр. „Може би ще се кандидатирам, защото виждам, че тази високоотговорна длъжност е своего рода интересна от професионална гледна точка. Отговорна е“, заяви Маринов.