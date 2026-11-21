През 1972 г. в българския град Варна се случило археологическо откритие, което променило разбирането на учените за праисторическите цивилизации на Европа, пише испанският вестник „Марка“.

Откритието е направено на 22 октомври 1972 г., когато и мъж копаел земята близо до брега на Черно море с багер и се натъкнал на необичайни предмети. Без да знае за историческата им стойност, той събрал няколко от находките и ги поставил в кутия за обувки, която взел вкъщи. Няколко дни по-късно той съобщил за откритието на местни археолози и получил награда от 500 лева – сума, която по това време се е равнявала на няколко месечни заплати.

Снимка: БГНЕС

Какво открили археолозите

На мястото на откритието учените открили древно гробище от медната епоха, наречено Варненският некропол. Археологическите разкопки продължили близо две десетилетия. През това време специалисти открили приблизително 300 погребения, 62 от които съдържали златни артефакти. Общо са открити над 3000 предмета с тегло приблизително 6 кг. Сред съкровищата са златни огърлици, гривни, обеци и малки дискове, които вероятно били използвани за украса на дрехи. Възрастта на находките се оценява на приблизително 4600–4200 г. пр.н.е.

Варненското злато се счита за най-старата известна голяма колекция от обработени златни предмети в света. Погребение № 43 е особено забележително. То съдържа останките на мъж над 60 години, близо до когото е открито почти една трета от цялото злато, намерено в некропола. Сред предметите са скиптър и други златни бижута.

Снимка: БГНЕС

Значението на откритието за древните цивилизации

Варненският некропол е от голямо значение за археологията, тъй като свидетелства за съществуването на развито и социално разнообразно общество още през 5-то хилядолетие пр.н.е. Разпределението на златните предмети сред погребенията показва, че по това време в обществото вече е съществувало неравенство в богатството, като някои индивиди са се радвали на значително по-голямо богатство и влияние от други. Това се е случило много преди възхода на добре познатите цивилизации на Древен Египет и Месопотамия.