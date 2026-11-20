Коледният базар в центъра на София отвори врати днес. Пространството пред Националния дворец на културата ще се превърне в празнично градче с музика, вкусна храна, ароматни напитки и забавления за цялото семейство.

Специално за откриването е подготвена музикална програма, а посетителите ще могат да се възползват и от ледената пързалка.

Фестивалът е едно от най-очакваните празнични събития в столицата, което до 28 декември ще превърне пространството пред НДК в приказно коледно градче. Официалното откриване беше в 18:30.

Всеки ден от 11:00 до 22:00 часа базарът ще посреща столичани и гости на града. Гостите могат да се насладят и на вкусна храна и ароматни напитки.

Ледената пързалка ще бъде отворена до 23:00 ч., като новите сесии започват на всеки кръгъл час. За посетителите ще бъдат осигурени над 600 чифта кънки под наем. От всеки продаден билет за пързалката по едно евро ще бъде дарявано за благотворителност.