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Мелания Тръмп отново застава пред камерите, но този път, за да покаже живота си зад кулисите на Белия дом. Първата дама мина по червения килим в Ню Йорк за премиерата на документален сериал, посветен на нея.
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В два епизода зрителите ще видят как Мелания съчетава семейния живот със задълженията си като първа дама. Сериалът тръгва днес и е продължение на документалния филм за нея, представен през януари.
Редактор: Мария Барабашка