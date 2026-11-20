Мелания Тръмп отново застава пред камерите, но този път, за да покаже живота си зад кулисите на Белия дом. Първата дама мина по червения килим в Ню Йорк за премиерата на документален сериал, посветен на нея.

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В два епизода зрителите ще видят как Мелания съчетава семейния живот със задълженията си като първа дама. Сериалът тръгва днес и е продължение на документалния филм за нея, представен през януари.