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СДВР се самосезира след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София.
Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, посочват от пресцентъра на МВР. Разследването е в начален етап, като се извършват необходимите действия по изясняване на обстоятелствата около случая, посочват от МВР.
На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители.
Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело. Малко по-късно се очаква изявление на говорителя на Софийската районна прокуратура
Редактор: Станимира Шикова