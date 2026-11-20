Софийската градска прокуратура е прекратила делото за длъжностно присвояване срещу Румен Гайтански, бившия директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и юриста Иван Георгиев. Разследването е за кредит от 148,5 милиона лева, отпуснат през 2019 г. на фирма, свързвана с Гайтански.

Прокуратурата приема, че кредитът е отпуснат по установената процедура и няма основание за обвинение в длъжностно присвояване.

Разследването срещу Иван Георгиев продължава по обвинение за представяне на неверни сведения при получаване на кредит.