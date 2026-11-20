Министерството на околната среда и водите подготвя промени в модела за управление на отпадъците, след като секторен анализ на Комисията за защита на конкуренцията установи системни проблеми и пазарни дисбаланси при оползотворяването на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. От министерството заявяват, че вече работят по усъвършенстване на системата чрез засилен контрол, по-голяма проследимост на финансовите потоци и по-прозрачно формиране на продуктовите такси.

Сред основните промени се предвижда нов механизъм за определяне на продуктовите такси. Според МОСВ те трябва да се изчисляват по обективни и измерими критерии, като се отчитат както разходите за събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, така и приходите от продажбата на рециклируемите материали.

Целта е да се постигне по-голяма финансова прозрачност и предвидимост, както и по-справедливо разпределение на разходите между участниците в системата. От министерството посочват, че промяната на досегашния модел изисква задълбочен анализ, подготовка на нормативни промени и последователно прилагане. Очакваната съпротива срещу реформата не трябва да бъде причина за нейното отлагане, смятат от ведомството.

МОСВ ще анализира препоръките на КЗК и ще ги вземе предвид при изготвянето на конкретните мерки. Водещи принципи в процеса ще бъдат прозрачността, ефективното използване на ресурсите и постигането на по-високи екологични цели.