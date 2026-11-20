Кибератака наруши работата на вътрешните системи на Европейската комисия за над 10 дни. Засегнати са кадрови, медицински и преводачески услуги на Европейската комисия. На този етап от разследването не са открити никакви доказателства за изтичане на данни, засягащо служителите на Комисията като цяло, заяви говорителят на Европейския съюз. Темата коментира Димитър Лилков от Центъра за европейски изследвания „Мартенс“ в ефира на „Твоят ден”.

Той каза, че атаката е продължила дълго време, осъществена е с помощта на изкуствен интелект. Разследването продължава, а данните по случая са ограничени. За момента има блокиране на определени вътрешни системи и софтуер на Европейска комисия, които се отнасят до организацията на работа. Няма сведения за сериозни опасения от изтичане на лични данни или конфиденциална информация.

Такива проблеми обаче се случиха и на други места през последните седмици – бяха блокирани услугите на Microsoft, в САЩ се наложи да бъдат приземени полети, допълни експертът. Той обърна внимание и на кибершпионската операция срещу българската държавна администрация, която е продължила пет години, но беше прекратена успешно.

„Това е един много голям стрес тест за всички тези системи, софтуери и приложения, създавани през последните години, които имат всякакви уязвимости”, допълни той, визирайки атаките в световен мащаб. Експертът изрази надежда, че точно на базата на тези киберпрестъпления може да се работи по въпроса за подобряване на сигурността на базата на изкуствения интелект.

„В момента Европейската комисия и Европейският парламент водят преговори за обновяването на цялостния регламент за киберсигурност на Европейския съюз. Повдига се и въпросът за т.нар. нетехнически риск по отношение на киберсигурността – т.е. политически риск. Много от нашите системи зависят от китайски технологии – соларни панели, телекомуникационна техника, камери за наблюдение и т.н. Още през 2023 г. Европейската комисия заяви, че някои китайски компании доставчици не са надеждни, защото сътрудничат директно с китайското правителство”, обясни още Лилков.

Мястото на България в геополитическата ситуация

Експертът коментира още геополитическата ситуация и как се вписва страната ни в нея. Той каза, че Коалицията на желаещите включва почти целия Европейски съюз, без България и Словакия, плюс държави извън Европа. Едни от темите на Коалицията са енергийно примирие и сигурността на корабоплаването в Черно море, което е част и от нашия национален интерес, допълни Лилков. Той запита какво печели България от позицията си по отношение на Украйна и нежеланието да сме част от тази Коалиция.

„Стрелят по складовете ни за боеприпаси, бомбардират ни в собственото ни Черно море. Тази стратегия не дава никакъв положителен резултат за България и за нашите граждани”, обясни той. „В момента получаваме и резила, и войната”, заяви още експертът.

Целия разговор гледайте във видеото.