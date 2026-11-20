Зад всяко движение и всеки танц, който виждаме на сцената, стоят години подготовка, дисциплина, отдаденост и работа, която често остава извън светлината на прожекторите. Именно тези усилия са в центъра на годишните награди „Импулс“, с които професионалната танцова общност отличава най-добрите сред своите колеги. За шеста поредна година класическият и съвременният танц събират артисти, хореографи, критици и представители на танцови компании, за да отдадат признание на постиженията през изминалия сезон.

"Създаването на наградите за класически и съвременен танц „Импулс“ се зароди много преди те да започнат. През годините на кариерата ми можех да сравнявам ситуацията в България, Европа и света. Общото е, че танцовите артисти са доста тихи. Те предпочитат да показват своя талант и уменията си на сцената и рядко търсят медийното внимание. Но в среда като българската, където са концентрирани основно върху своята сценична дейност, понякога остават незабелязани. Именно това усещане за незабелязаност на техния труд и усилия породи у мен идеята, че трябва да имат форум, който да отличава постиженията на артистите", обясни хореографът и основател на годишните награди „Импулс“ Росен Михайлов.

За шеста поредна година професионалистите в класическия и съвременния танц избират своите отличници в девет категории. Номинациите и гласуването са дело на самата общност.

"В процеса на номиниране се включват всички артисти с повече от три години стаж в областта на класическия и съвременния танц – изпълнители, хореографи, танцови критици, педагози или мениджъри на танцови компании, които могат да подадат своите номинации. Наградите се връчват от артисти на артисти, като всеки, който участва в гласуването, има право да бъде номиниран. Няма ограничение – ако участваш в номинациите, можеш също да бъдеш номиниран", посочва хореографът.

"Аз също дадох своя вот във всички категории. Това е напълно адекватно, защото именно ние сме хората, които сме част от цялото това нещо. Тези годишни награди се провеждат всяка година, а Софийската опера и балет вече традиционно участва и получава номинации. Тази година бяхме с девет номинации", заяви примабалерината на Националната опера и балет Марта Петкова.

На 15 ноември отличията бяха връчени на сцената на Народния театър „Иван Вазов“.

"Софийската опера и балет спечели награда за спектакъла „Гордост и предразсъдъци“ по хореография на Лео Муич. Това беше последната ни премиера през миналата година. Това е сериозно отличие, което прави всички нас щастливи. Софийската опера и балет получи още две награди. В категорията „Класически балетист“ отличието спечели Симеон Атанасов – една изгряваща звезда, а в категорията „Класическа балерина“ наградата получих аз. Това е голяма радост за мен, защото е естествен завършек на всички усилия", заяви Петкова.

Наградите обединяват държавни и независими танцови компании, а тази година към инициативата е добавен и дигитален национален регистър на премиерните заглавия. Гласуването вече се осъществява чрез електронна система.

"През 2026 г. годишните танцови награди ще имат още едно събитие – гала вечер на вече наградените изпълнители и спектакли. Тя ще се проведе на 29 ноември от 19:00 ч. в Държавния музикален театър. Входът е свободен, благодарение на подкрепата на Министерството на културата", заяви Михайлов.

"Любовта е водещото при нас. Трудът и дисциплината идват след това", сподели примабалерината Марта Петкова.

Репортер: Пламена Димитрова